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Политика

Представитель Псковской области, призвал херсонцев участвовать в выборах

В День образования Псковской области, 23 августа, представитель шеф-региона Степан Безруков рассказал о поддержке Херсонской области и призвал жителей участвовать в выборах.

Степан Безруков отметил, что непростая жизнь приграничных регионов России веками закаляла характер псковичей.

«Их смелость, самоотверженность и честность помогали строить и созидать великую культуру вопреки любым внешним обстоятельствам. Именно поэтому псковичи понимают, как непросто сейчас Херсонской области», – сказал Степан Безруков.

Он призвал жителей Херсонской области участвовать в выборах для восстановления мирной жизни в регионе, интеграции в социально-политическое пространство России и дальнейшего экономического развития.

Напомним, что Псковская область взяла шефство и над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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