ФК «Луки-Энергия» прошёл в следующий этап Кубка России по футболу

11:04, 24 августа 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» обыграл «Тверь» в рамках Кубка России по футболу со счётом 3:0 и прошёл в следующий этап. Матч прошёл в Великих Луках на стадионе «Экспресс». Об этом сообщается в группе великолукского клуба в соцсети «ВКонтакте».

Счёт в матче уже на 12-й минуте встречи открыл игрок «Лук-Энергии» Дмитрий Захаров, который сумел головой переправить мяч в ворота после подачи партнёра по команде.

Следующий гол великолукская команда забила в начале второго тайма. Дмитрий Захаров в чужой штрафной площади сумел расправиться с тремя игроками обороны «Твери» и нашёл момент для точного удара, который завершился взятием ворот.

Под занавес кубковой встречи игроки «Лук-Энергии» убежали в контратаку, создав впереди численное большинство. В итоге игроки вышли вдвоем на одного защитника «Твери» и довели момент до логического завершения, забив третий гол в ворота гостей.

Следующим соперником великолучан в рамках Кубка России по футболу станет «Динамо» из Санкт-Петербурга.

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