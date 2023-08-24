ФК «Луки-Энергия» прошёл в следующий этап Кубка России по футболу
Футбольный клуб «Луки-Энергия» обыграл «Тверь» в рамках Кубка России по футболу со счётом 3:0 и прошёл в следующий этап. Матч прошёл в Великих Луках на стадионе «Экспресс». Об этом сообщается в группе великолукского клуба в соцсети «ВКонтакте».
Счёт в матче уже на 12-й минуте встречи открыл игрок «Лук-Энергии» Дмитрий Захаров, который сумел головой переправить мяч в ворота после подачи партнёра по команде.
Следующий гол великолукская команда забила в начале второго тайма. Дмитрий Захаров в чужой штрафной площади сумел расправиться с тремя игроками обороны «Твери» и нашёл момент для точного удара, который завершился взятием ворот.
Под занавес кубковой встречи игроки «Лук-Энергии» убежали в контратаку, создав впереди численное большинство. В итоге игроки вышли вдвоем на одного защитника «Твери» и довели момент до логического завершения, забив третий гол в ворота гостей.
Следующим соперником великолучан в рамках Кубка России по футболу станет «Динамо» из Санкт-Петербурга.
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