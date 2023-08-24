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Общество

Каждый пятый пскович с нетерпением ждал 1 сентября – опрос

О том, что с нетерпением ждали 1 сентября в детстве, чаще всего вспоминает старшее поколение. Тех, кто признаётся в ненависти к этому дню, больше всего среди псковичей моложе 34 лет. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, в том числе родители школьников из города.

Фото: ПАИ

Будучи школьником, каждый пятый из псковичей (20 %) с нетерпением ждал 1 сентября, а каждый второй (52 %) – скорее ждал. В ненависти к Дню знаний признались трое из десяти опрошенных: однозначно уверены в этих чувствах 9 %, а скорее ненавидели 20 %.

Тех, кто ждал начала нового школьного года, больше среди женщин (в целом 74 % против 64 % среди мужчин). Псковичей, вспоминающих школьные линейки с теплом, больше всего среди старшего поколения (в целом 76 %). Чем больше зарабатывают респонденты, тем чаще они сообщают, что ждали встречи со школой с тёплыми чувствами (73 % среди получающих от 80 тысяч рублей в месяц).

Сегодня 1 сентября считают праздником 54 % горожан, а не считает каждый третий (32 %). Родители школьников настроены менее критично: 67 % из них относят День знаний к красным дням календаря, а каждый четвёртый не относит (23 %). Среди псковичей в целом (в том числе и среди родителей) в предпраздничном настроении в последние дни августа чаще пребывают женщины. Тех, кто считает 1 сентября праздником, больше всего среди респондентов старше 45 лет (61 %). Число тех, кто выделяет День знаний из череды будней, растёт с увеличением уровня доходов опрошенных (57 % среди граждан с зарплатой от 80 тысяч рублей).

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Каждый пятый пскович с нетерпением ждал 1 сентября – опрос


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