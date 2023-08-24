Около тонны антисептиков от Псковской области передали в Геническую и Скадовскую больницы

16:07, 24 августа 2023, ПАИ

В Геническую центральную районную больницу привезли около тонны растворов антисептических препаратов от Минтруда и соцполитики Херсонской области.

Часть гуманитарной помощи доставят в Скадовскую центральную городскую больницу.

По словам руководителя штаба по ЧС министерства труда и социальной политики Херсонской области Натальи Тищенко, препараты их ведомство получило от Псковской области. Было принято решение передать часть антисептиков в медучреждения Херсонской области.

«Геническая больница выражает огромную благодарность за гуманитарную помощь. Антисептики необходимы всегда, ведь борьба с инфекциями является одной из основных задач сотрудников здравоохранения», – отметил главный врач Генической центральной районной больницы Владимир Ларионов.

Напомним, что Псковская область взяла шефство и над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.