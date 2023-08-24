Выставка «Крепость духа» откроется в Изборске 25 августа

18:27, 24 августа 2023, ПАИ

Увидеть, как выглядел Псково-Печерский монастырь в 60–70-х годах XX века, псковичи смогут на выставке фотографий реставратора Бориса Скобельцына, приуроченной к юбилею обители. Откроется выставка 25 августа в Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фотоработы, составившие выставочный проект «Крепость духа», посвящённый 550-летнему юбилею Псково-Печерского монастыря, предоставлены музею дочерью реставратора Надеждой Грошевой.

«Потомок старинного дворянского рода, архитектор, реставратор, фотохудожник, почётный гражданин Пскова, участник Великой Отечественной войны Борис Степанович Скобельцын приехал на Псковскую землю в 1955 году, чтобы отдать свои знания, усердие и таланты местным храмам и монастырям», – отметили в пресс-службе.

Пятнадцать лет жизни, с 1960 по 1975 год, подружившись с наместником Псково-Печерского монастыря архимандритом Алипием (Вороновым), реставратор Борис Скобельцын посвятил возрождению древней обители.

«В те годы в монастыре шли масштабные реставрационные работы, и такой мастер, как Борис Степанович, оказал бесценную помощь в восстановлении святыни. С настоятелем Алипием его сближало многое: они оба были солдатами, ветеранами прошедшей Великой войны, оба знали, понимали и любили архитектуру и искусство. Вместе они занимались реставрацией Псково-Печерской обители, и Скобельцын, будучи талантливым фотографом, фиксировал рабочий процесс на фотоплёнку, исполнял и другие поручения настоятеля», – подчеркнули сотрудники музея.

Выставка «Крепость духа» будет работать в усадьбе купца Белянина по адресу Изборск, улица Печорская, 39 с 10:00 до 18:00.

Вход на выставку осуществляется по билетам на экспозицию «Изборская земля – святые места для русской культуры». Для детей до 16 лет вход бесплатный. Доступна оплата по «Пушкинской карте».