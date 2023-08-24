Финалисты конкурса по созданию молодёжного бренда Псковской области узнают, как использовать нейросеть

17:39, 24 августа 2023, ПАИ

Пятёрка финалистов конкурса «Мой регион» по созданию единого молодёжного бренда Псковской области продолжает овладевать курсом для начинающих «Бренд как основа для уникального позиционирования», передаёт корреспондент ПАИ.

Сергей Станкевич, руководитель курса, директор архитектурного бюро, на базе которого проходит обучение, рассказал, что в сентябре ребят ждут интересные практикумы. Например, как использовать нейросеть в креативных задачах, как найти новые идеи и образы, правильно их оформить и подготовить их к презентации, как составить ТЗ для производителей мерча.

Напомним, конкурс по созданию единого молодёжного бренда Псковской области «Мой регион» стартовал в феврале этого года, в нём приняли участие 15 человек. Конкурс организовал Центр молодёжи и общественных инициатив совместно с Псковским областным колледжем искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. В финал вышли пять человек, которым предоставилась возможность пройти курс по брейдингу для начинающих.

Добавим, конкурс «Мой регион» проводится по программе Росмолодёжи «Регион для молодых», которая направлена на комплексное развитие молодёжной политики в регионах России.