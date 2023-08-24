Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Финалисты конкурса по созданию молодёжного бренда Псковской области узнают, как использовать нейросеть

Пятёрка финалистов конкурса «Мой регион» по созданию единого молодёжного бренда Псковской области продолжает овладевать курсом для начинающих «Бренд как основа для уникального позиционирования», передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Сергей Станкевич, руководитель курса, директор архитектурного бюро, на базе которого проходит обучение, рассказал, что в сентябре ребят ждут интересные практикумы. Например, как использовать нейросеть в креативных задачах, как найти новые идеи и образы, правильно их оформить и подготовить их к презентации, как составить ТЗ для производителей мерча.

Напомним, конкурс по созданию единого молодёжного бренда Псковской области «Мой регион» стартовал в феврале этого года, в нём приняли участие 15 человек. Конкурс организовал Центр молодёжи и общественных инициатив совместно с Псковским областным колледжем искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. В финал вышли пять человек, которым предоставилась возможность пройти курс по брейдингу для начинающих.

Добавим, конкурс «Мой регион» проводится по программе Росмолодёжи «Регион для молодых», которая направлена на комплексное развитие молодёжной политики в регионах России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 августа 2023

Зеркального карпа выловил острович в Печорском районе

24 августа 2023

Митрополит Тихон: Проект реставрации церкви Одигитрии в Пскове уже готов

24 августа 2023

Михаил Ведерников передал родственникам награду погибшего Героя России

24 августа 2023

Финалисты конкурса по созданию молодёжного бренда Псковской области узнают, как использовать нейросеть

24 августа 2023

Пожарно-тактическое занятие прошло в детской областной больнице в Пскове

24 августа 2023

Новый ФАП начал работать в Себежском районе

24 августа 2023

О планах благоустройства Псково-Печерского монастыря рассказал митрополит Тихон

24 августа 2023

О планах благоустройства Печор рассказал митрополит Тихон


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...