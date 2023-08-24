Приёмка образовательных учреждений состоялась в Островском районе

20:22, 24 августа 2023, ПАИ

В Острове прошла приёмка школьных и дошкольных образовательных учреждений. Об этом ПАИ сообщила газета «Островские вести».

«В этом году приёмка школ, как и всегда, прошла с 8 по 11 августа. Все образовательные учреждения, за исключением седьмой школы и детского сада «Берёзка», в которых работы по контракту ещё не завершены, приняты», – сообщил исполняющий обязанности начальника управления образования Алексей Васильев.

В комиссию были включены представители всех служб, осуществляющих контроль за работой данных учреждений, – Роспотребнадзора, вневедомственной охраны, управления образования, отдела ГО и ЧС, также были привлечены сотрудники ОГИБДД и ОМВД. Кроме капитального ремонта во всех образовательных учреждениях был проведён текущий ремонт, во время которого были устранены недочёты в рамках выданных предписаний. На эти цели из местного бюджета были выделены денежные средства в размере 3 154 000 рублей.

В период школьных каникул также проводились мероприятия в рамках противодействия терроризму. В двух учреждениях 3-й категории – в средних школах № 1 и 7 – охрану обеспечивает частное охранное предприятие. На осуществление мероприятий по охране учреждений образования было выделено 810 тысяч рублей из местного бюджета.

Также на эти цели было выделено 214 тысяч рублей на установку уличного освещения по периметру зданий двух корпусов детского сада «Бригантина» и 223 тысячи – возле школы № 7.

К новому учебному году для общеобразовательных учреждений закуплены и доставлены новые учебники на сумму 3 100 тысяч рублей. Также до 1 сентября в школы поступят новые учебники по истории для 11-х классов, на закупку которых комитетом по образованию Псковской области было дополнительно выделено 174 тысячи рублей.

В этом году появились ещё две «Точки роста» – в Рубиловском отделении средней школы № 4 и в Шиковском отделении Воронцовской средней школы. Это потребовало дополнительных средств на брендирование, закупку мебели, установку оконных блоков, покраску кабинетов. Из местного бюджета на эти цели было выделено по 300 тысяч рублей.

В этом году было проведено оснащение кабинетов Крюковской и Воронцовской средних школ в рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда». В комплект современного оборудования, контракт на приобретение которого заключал комитет по образованию Псковской области, входят интерактивное оборудование, телевизоры, ноутбуки и другое оборудование.

В рамках проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в этом году прошёл ремонт спортивных залов в средних школа № 1 и 7. На ремонт спортзала в первой школе было выделено 2 млн 550 тысяч рублей, в школе № 7 — 2 млн 142 тысячи рублей. Работы завершены, спортивные залы приняты.

«Хотелось бы сказать, что во всех 26 образовательных учреждениях, включая детскую школу искусств и Дом детского творчества, проведена большая работа по подготовке к новому учебному году. Практически во всех детских садах закуплены мебель, новое оборудование, инвентарь», – отметил Алексей Васильев.