Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Акция «В музей за знаниями» пройдёт в Пскове 1 сентября

Организованные школьные группы приглашают принять участие в акции «В музей за знаниями», которая пройдёт 1 сентября на площадках Псковского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Юных посетителей ждут увлекательные интерактивные программы, познавательные экскурсии и полезные мастер-классы. Не упустите возможность провести этот день ярко, чтобы зарядиться энергией на весь предстоящий учебный год», – отметили в музее.

Школьников ждут следующие мероприятия:

– программа «В гости к псковскому купцу» во Дворе Постникова: участники программы познакомятся с расположением Двора купцов Постниковых, прогуляются по этажам каменного здания и узнают об архитектурных особенностях купеческих палат. Телефон для записи: (8 8112) 29-22-60;

– экскурсия «Башня, стерегущая город» в Варлаамовской башне: участники программы посетят одну из самых больших башен псковской крепости и узнают интересные подробности из её истории. Телефон для записи: (8 8112) 29-22-60;

– программы «Во что играли наши предки» и «Как учили в старину» в Псковском кремле: первая программа познакомит школьников с настольными играми, которые были популярны ещё во времена княгини Ольги. Ребята также сыграют в «Мельницу» и «Тавлеи». В ходе второй программы псковский подьячий проведёт «уроки» арифметики, чистописания и родного языка, используя гусиные перья и чернила. Телефон для записи: (8 8112) 72-45-74;

– мастер-классы «Игрушки-стригушки» и «Письмо в стиле XIX века» в Музейной мастерской Палат у Сокольей башни: в мастерской ребята научатся делать своими руками «игрушки-стригушки» из джута. На выбор будет три варианта мастер-класса: конь-огонь, птица счастья и неразлучники. Также под руководством музейных мастеров участники смогут написать письмо пером и чернилами, как в XIX веке. Телефон для записи: (8 8112) 33-13-90;

– экскурсия «Дом, который построил Поганкин»: авторская экскурсия-приключение предлагает окунуться в таинственную атмосферу уникальных купеческих палат, наполненных загадочными историями о жизни их обитателей. Телефон для записи: (8 8112) 66-33-11.

«Обязательна предварительная запись», – отметили сотрудники музея.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 августа 2023

ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 63%

25 августа 2023

Лишний вес, как ластик, стирает суставы – псковский врач

25 августа 2023

Акция «В музей за знаниями» пройдёт в Пскове 1 сентября

25 августа 2023

Рост заболеваемости ОРВИ зафиксировали в Псковской области

25 августа 2023

Эксперимент по экологическому мониторингу реки Великой проводят учёные ПсковГУ

25 августа 2023

Псковские росгвардейцы провели тренировку по задержанию нарушителей

25 августа 2023

Улица Труда в Пскове прошла приёмку после ремонта

25 августа 2023

Около 600 учеников сядут 1 сентября за парты в отремонтированной школе в Острове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...