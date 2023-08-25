Акция «В музей за знаниями» пройдёт в Пскове 1 сентября

16:56, 25 августа 2023, ПАИ

Организованные школьные группы приглашают принять участие в акции «В музей за знаниями», которая пройдёт 1 сентября на площадках Псковского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

«Юных посетителей ждут увлекательные интерактивные программы, познавательные экскурсии и полезные мастер-классы. Не упустите возможность провести этот день ярко, чтобы зарядиться энергией на весь предстоящий учебный год», – отметили в музее.

Школьников ждут следующие мероприятия:

– программа «В гости к псковскому купцу» во Дворе Постникова: участники программы познакомятся с расположением Двора купцов Постниковых, прогуляются по этажам каменного здания и узнают об архитектурных особенностях купеческих палат. Телефон для записи: (8 8112) 29-22-60;

– экскурсия «Башня, стерегущая город» в Варлаамовской башне: участники программы посетят одну из самых больших башен псковской крепости и узнают интересные подробности из её истории. Телефон для записи: (8 8112) 29-22-60;

– программы «Во что играли наши предки» и «Как учили в старину» в Псковском кремле: первая программа познакомит школьников с настольными играми, которые были популярны ещё во времена княгини Ольги. Ребята также сыграют в «Мельницу» и «Тавлеи». В ходе второй программы псковский подьячий проведёт «уроки» арифметики, чистописания и родного языка, используя гусиные перья и чернила. Телефон для записи: (8 8112) 72-45-74;

– мастер-классы «Игрушки-стригушки» и «Письмо в стиле XIX века» в Музейной мастерской Палат у Сокольей башни: в мастерской ребята научатся делать своими руками «игрушки-стригушки» из джута. На выбор будет три варианта мастер-класса: конь-огонь, птица счастья и неразлучники. Также под руководством музейных мастеров участники смогут написать письмо пером и чернилами, как в XIX веке. Телефон для записи: (8 8112) 33-13-90;

– экскурсия «Дом, который построил Поганкин»: авторская экскурсия-приключение предлагает окунуться в таинственную атмосферу уникальных купеческих палат, наполненных загадочными историями о жизни их обитателей. Телефон для записи: (8 8112) 66-33-11.

«Обязательна предварительная запись», – отметили сотрудники музея.