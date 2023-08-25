Около 600 учеников сядут 1 сентября за парты в отремонтированной школе в Острове

15:32, 25 августа 2023, ПАИ

Готовность средней общеобразовательной школы № 7 имени В. Н. Пушкарёва к началу учебного года оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в Островский район сегодня, 25 августа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В осмотре школы также приняли участие врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков и спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

По словам директора школы Лилии Панчук, в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» в школе провели электромонтажные работы, ремонт лестниц, крылец, окон, дверей, водоснабжения, потолков, полов, систем отопления и пищеблока. Кроме того, была произведена замена систем коммуникации, которые за долгие годы работы школы износились.

Лилия Панчук также отметила, что всё, в чём нуждалась школа, приобретено.

«Помимо прочего, был сделан красивый косметический ремонт», – добавила директор учреждения.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» проведён ремонт спортзала. В нём произведены замена напольного покрытия, покраска потолков и стен. Работы подрядчик сдал в срок.

Директор школы провела губернатору экскурсию по «любимым местам школьников». В первую очередь посетили актовый зал и столовую. Губернатор также осмотрел помещение кабинета «Цифровая образовательная среда», спортивный зал и кабинет физики.

Лилия Панчук также сообщила, что 1 сентября за парты сядут 590 учеников.

«По качеству всё сделали аккуратненько», – оценил ремонт Михаил Ведерников.