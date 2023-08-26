Митрополит Тихон проверил подготовку к открытию Картинной галереи архимандрита Алипия
Митрополит Тихон и исполняющий обязанности наместника монастыря иеромонах Иларион побывали в здании монастырского музея и проверили, как идёт подготовка к открытию Картинной галереи архимандрита Алипия (Воронова). Об этом сообщили в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.
Напомним, что галерея откроется при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре в Печорах в конце августа.
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