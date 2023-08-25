Картинная галерея архимандрита Алипия откроется в Печорах в конце августа

13:55, 25 августа 2023, ПАИ

Картинная галерея архимандрита Алипия откроется в Печорах в конце августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Картинная галерея архимандрита Алипия (Воронова) открывается при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре в Печорах. В монастырском музее у стен древней обители выставят шедевры русских художников: Репина И. Е., Сурикова В. И., Поленова В. Д., Крамского И. Н., Левитана И. И., Айвазовского И. К., Шишкина И. И., Кустодиева Б. М., Васнецова В. М., Маковского К. Е., Корина А. М. и других.

Эти картины в 60–70 годы ХХ века собирал наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий – профессиональный художник, ветеран Великой Отечественной войны, дошедший с боями до Праги.

Вместе с искусствоведом Саввой Ямщиковым отец Алипий приобретал картины из самых разных источников, зачастую сохраняя их для России: известно, что в то время контрабанда шедевров живописи из Советского Союза была нередким явлением.

В 1974 году отец Алипий передал большую часть коллекции для экспонирования в Государственный Русский музей и в Псковский областной музей. Когда в 1975 году архимандрит Алипий скончался, эти картины остались в собрании государственных музеев.

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, в старом здании монастырской гостиницы, отремонтированной и полностью оборудованной как музей, будет заключён договор об открытии филиала Государственного Русского музея при Псково-Печерском монастыре. В дальнейшем в Печорах планируется экспонирование и других шедевров живописи.

Почитателей отечественного искусства приглашают посетить Картинную галерею архимандрита Алипия (Воронова) по адресу: Печоры, улица Международная, 3.

Галерея открыта ежедневно с 10:00 до 19:00. Вход для жителей Печор – бесплатный.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры.

Отметим, что митрополит Псковский и Порховский Тихон подробно ответил на вопросы в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Больше новостей о праздновании 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и Печор можно увидеть в сюжете ПАИ.