Михаил Ведерников: Великие Луки – город с большим историческим прошлым

10:05, 26 августа 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников от имени правительства региона поздравил жителей Великих Лук с 857-й годовщиной со дня первого упоминания города в летописи. Поздравление глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«Великие Луки – город с большим историческим прошлым, свидетель множества битв и сражений. Великолучане храбро бились с ливонскими рыцарями, литовскими и польскими завоевателями. За мужество и стойкость, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Великие Луки носят звание «Город воинской славы», – написал Михаил Ведерников.

Он также подчеркнул, что сегодня Великие Луки вносят большой вклад в укрепление научного, промышленного, инновационного и культурного потенциала Псковской области.

«Город славится сильной спортивной школой, воспитывающей талантливых спортсменов и с гордостью носит звание «Столица воздухоплавания», каждый год собирая воздухоплавателей со всей страны. От всей души благодарю всех, кто здесь живёт и трудится, за верность родному краю и большой вклад в его развитие. Желаю всем вам неиссякаемых сил, счастья, мира, благополучия и всего самого доброго!» — добавил глава региона.