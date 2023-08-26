Александр Котов поздравил великолучан с Днём города

10:51, 26 августа 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил от имени депутатов Собрания жителей Великих Лук с Днём города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

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«Великие Луки празднуют 857-ю годовщину со дня основания. История города на Ловати наполнена значимыми событиями, ратными подвигами, трудовыми достижениями. В Великих Луках живут люди, которые всей душой любят родную землю и делают всё возможное для развития и процветания своей малой родины», – сказал Александр Котов.

Он добавил, что Великие Луки гордятся своим прошлым и настоящим. Горожане чтят память о своих прославленных земляках, уважают сложившиеся традиции, берегут то, что создали предыдущие поколения, и созидают новое.

«Дорогие великолучане! Ваша самоотдача в труде, инициативность, стремление сделать свой город комфортнее и краше вызывают уважение. Уверен, у Великих Лук большой экономический и культурный потенциал и он обязательно будет реализован благодаря его трудолюбивым и активным жителям», – считает Александр Котов.