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Общество

Александр Котов поздравил великолучан с Днём города

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил от имени депутатов Собрания жителей Великих Лук с Днём города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Великие Луки празднуют 857-ю годовщину со дня основания. История города на Ловати наполнена значимыми событиями, ратными подвигами, трудовыми достижениями. В Великих Луках живут люди, которые всей душой любят родную землю и делают всё возможное для развития и процветания своей малой родины», – сказал Александр Котов.

Он добавил, что Великие Луки гордятся своим прошлым и настоящим. Горожане чтят память о своих прославленных земляках, уважают сложившиеся традиции, берегут то, что создали предыдущие поколения, и созидают новое.

«Дорогие великолучане! Ваша самоотдача в труде, инициативность, стремление сделать свой город комфортнее и краше вызывают уважение. Уверен, у Великих Лук большой экономический и культурный потенциал и он обязательно будет реализован благодаря его трудолюбивым и активным жителям», – считает Александр Котов.

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