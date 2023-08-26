О программе фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи» рассказали организаторы

15:14, 26 августа 2023, ПАИ

Более десяти фольклорных и народных коллективов выступит 28 августа в музее-усадьбе народа сето на Международном этнокультурном фестивале «Сетомаа. Семейные встречи». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Традиционно гости фестиваля смогут посмотреть выступление сетоских коллективов. В этом году перед зрителями выступят этнографический ансамбль «Птенцы» из Печорской лингвистической гимназии и семейный сетоский ансамбль «Каарахельбе», а также два фольклорных ансамбля из Красноярского края – старейший ансамбль сетоской песни в Сибири «Лииль» и ансамбль сето «Сиидилииль».

В этом году у псковичей будет возможность ближе познакомиться с древними вепсскими песнопениями и танцами благодаря выступлению фольклорного ансамбля Varasta и увидеть традиционные танцы ижор в исполнении фольклорного танцевального коллектива Soikkolaiset.

Порадует гостей в этом году и большое количество русских коллективов, среди них – заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, фольклорные ансамбли «Уграда», «Плескава», «Жарница», «Славный городок» и творческая мастерская «Истоки».

Торжественное открытие фестиваля состоится в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово 28 августа в 15:00. Мероприятие продлится до 19:00. Для гостей будут организованы ярмарка ремёсел, дегустация блюд национальной кухни и творческие мастер-классы, также запланирована работа интерактивных площадок.