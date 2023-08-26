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Общество

В ЕГЭ по истории включили связанные с СВО и новыми регионами задания

Задания, связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине и присоединением новых регионов РФ, включены в единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории в 2024 году. Проект демонстрационного варианта экзамена опубликован на официальном сайте Федерального института педагогических измерений, сообщает ТАСС.

Так, в задании №5 выпускнику необходимо установить соответствие между событиями и участниками этих событий, в числе событий приводится СВО, а в числе участников - командира артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР, гвардии полковник Ольга Качура, погибшая летом 2022 года под артиллерийским обстрелом на трассе Горловка - Ясиноватая.

В задании №2 выпускнику необходимо расположить в хронологическом порядке исторические события, среди которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

 

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