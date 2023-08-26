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Новая выставка открылась в краеведческом музее в Великих Луках

Открытие виртуальной выставки «Городские миражи. Духовные истоки» состоялось в Великолукском краеведческом музее в день города. На ней представили работы художника Александра Власова, который воссоздавал облик Великих Лук начала XX века. Об этом сообщил портал Luki-News.

Фото здесь и далее: портал Luki-News

Открытие выставки сопровождалось выступлением народного коллектива – фольклорного ансамбля «Заряница».

Добавим, что картины автора выставлены на входе в краеведческий музей и будут доступны посетителям целый год.

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