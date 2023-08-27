Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания россиян

Новое правительство Таиланда планирует увеличить срок безвизового пребывания российских туристов в стране с 30 до 90 дней, заявил вновь избранный премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в своём выступлении на встрече с представителями администрации и туристического бизнеса провинции Пханга на юге страны. Об этом пишет РИА Новости.

Репортаж мероприятия транслировал в вечернем выпуске новостей таиландский правительственный телеканал NBT.

«Россия – большой рынок въездного туризма в Таиланд, мне многие говорили об этом и вчера на Пхукете, и сегодня здесь, в Пханга», – сказал премьер.

«Мне говорили также, что, например, в зимнее время приезжает много россиян, которые хотели бы оставаться здесь дольше 30 дней, но безвизовый въезд для граждан России ограничен 30 днями. Мы постараемся сделать так, чтобы российские туристы смогли находиться в Таиланде (по безвизовому въезду. – Ред.) не 30, а 90 дней», – заявил он.

«Мы также будем стараться облегчить визовый режим и для других стран с более холодным, чем наш, климатом, например для Казахстана», – добавил Тхависин.

Безвизовый въезд россиян в Таиланд на 30 суток является результатом договорённости между Таиландом и Россией о взаимном предоставлении безвизового въезда гражданам двух стран. В настоящее время россияне имеют право находиться в Таиланде без виз до 30 дней, и такой же порядок действует для пребывания граждан Таиланда в России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 августа 2023

Губернатор Псковской области гарантировал кинематографистам персональную поддержку 

27 августа 2023

+23 градуса ожидается сегодня в Пскове

27 августа 2023

В Псково-Печерском монастыре цветами и травами украшают дорогу к Михайловскому храму

27 августа 2023

Треугольник Пикеринга сфотографировал пскович

27 августа 2023

ИНФОГРАФИКА. Важная информация для желающих посетить Печоры в дни празднования 550-летия монастыря

26 августа 2023

Борис Елкин встретился с послом Белоруссии в РФ

26 августа 2023

Печоры-550: кто будет обеспечивать безопасность на праздновании

26 августа 2023

Печоры-550: что нельзя будет проносить через КПП


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...