Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания россиян

11:09, 27 августа 2023, ПАИ

Новое правительство Таиланда планирует увеличить срок безвизового пребывания российских туристов в стране с 30 до 90 дней, заявил вновь избранный премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в своём выступлении на встрече с представителями администрации и туристического бизнеса провинции Пханга на юге страны. Об этом пишет РИА Новости.

Репортаж мероприятия транслировал в вечернем выпуске новостей таиландский правительственный телеканал NBT.

«Россия – большой рынок въездного туризма в Таиланд, мне многие говорили об этом и вчера на Пхукете, и сегодня здесь, в Пханга», – сказал премьер.



«Мне говорили также, что, например, в зимнее время приезжает много россиян, которые хотели бы оставаться здесь дольше 30 дней, но безвизовый въезд для граждан России ограничен 30 днями. Мы постараемся сделать так, чтобы российские туристы смогли находиться в Таиланде (по безвизовому въезду. – Ред.) не 30, а 90 дней», – заявил он.

«Мы также будем стараться облегчить визовый режим и для других стран с более холодным, чем наш, климатом, например для Казахстана», – добавил Тхависин.

Безвизовый въезд россиян в Таиланд на 30 суток является результатом договорённости между Таиландом и Россией о взаимном предоставлении безвизового въезда гражданам двух стран. В настоящее время россияне имеют право находиться в Таиланде без виз до 30 дней, и такой же порядок действует для пребывания граждан Таиланда в России.