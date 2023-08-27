+23 градуса ожидается сегодня в Пскове
27 августа в Псковской области ожидается переменная облачность. Днём местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможна гроза, сообщается в официальном телеграм-канале региона.
Будет дуть ветер восточных направлений, умеренный. Температура днём +20...+25, ночью +11...+16.
В Пскове пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура днём +21...+23, ночью +13...+15. В Великих Луках преимущественно без осадков. Температура днём +23...+25, ночью +12...+14.
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