+23 градуса ожидается сегодня в Пскове

11:36, 27 августа 2023, ПАИ

27 августа в Псковской области ожидается переменная облачность. Днём местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможна гроза, сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Будет дуть ветер восточных направлений, умеренный. Температура днём +20...+25, ночью +11...+16.

В Пскове пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура днём +21...+23, ночью +13...+15. В Великих Луках преимущественно без осадков. Температура днём +23...+25, ночью +12...+14.