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Общество

+23 градуса ожидается сегодня в Пскове

27 августа в Псковской области ожидается переменная облачность. Днём местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможна гроза, сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Фото Псковского музея-заповедника

Будет дуть ветер восточных направлений, умеренный. Температура днём +20...+25, ночью +11...+16. 

В Пскове пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура днём +21...+23, ночью +13...+15. В Великих Луках преимущественно без осадков. Температура днём +23...+25, ночью +12...+14.

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