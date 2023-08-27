Журналистам удалось увидеть детали памятников, которые украсят Печоры

15:53, 27 августа 2023, ПАИ

Журналистам ПАИ удалось увидеть некоторые детали памятников, которые в ближайшие дни установят в Печорах. На снимках видны фигуры псково-печерских старцев и ботиночки внука скульптуры «печорской бабушки, спасшей церковь».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







О появлении в Печорах нескольких новых скульптур митрополит Псковский и Порховский Тихон рассказал на пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Новая композиция «Наши псково-печерские подвижники», вероятнее всего, откроется 28 августа. Она будет включать скульптуры отца Иоанна, отца Адриана, отца Саввы, старца Симеона, старца Серафима, а вокруг будут расположены клейма со всеми печерскими святыми.

Кроме того, будет открыт памятник печорской бабушке. Этот памятник будет посвящён женщине, которая спасла и монастырь, и «во многом русскую церковь».