Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Несколько новых скульптур украсят Печоры

Несколько новых скульптур появится в Печорах. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: Андрей Степанов. На фото: митрополит Псковский и Порховский Тихон

Митрополит Тихон отметил, что новая композиция «Наши псково-печерские подвижники», вероятнее всего, откроется 28 августа. Она будет включать скульптуры отца Иоанна, отца Адриана, отца Саввы, старца Симеона, старца Серафима, а вокруг – клейма со всеми печерскими святыми.

«Я надеюсь, 28 августа около монастыря будет открыта очень красивая композиция «Наши псково-печерские подвижники» скульптора, который делал Александра Невского. Отец Иоанн, отец Адриан, отец Савва, старец Симеон, старец Серафим – это будет очень качественно сделанная скульптура, а вокруг – клейма [в иконописи композиционно самостоятельная часть, изображающая сюжеты, поясняющие смысл центральной композиции. – ПАИ] со всеми нашими псково-печерскими святыми», – рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Он также отметил, что считает необходимым поставить памятник печорской бабушке. Этот памятник будет посвящён женщине, которая спасла и монастырь, и «во многом русскую церковь».

Кроме того, митрополит Тихон сообщил, что на Октябрьской площади в Печорах также появятся скульптурные композиции. «Их [улицы. – ПАИ] в Печорах украсят очень хорошие, красивые и высокохудожественные произведения одного великого русского скульптора, лауреата многих государственных премий», – заключил владыка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 августа 2023

Тестовое онлайн-голосование на федеральной платформе пройдёт 30-31 августа

24 августа 2023

Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 25 августа

24 августа 2023

Более 38 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области

24 августа 2023

День памяти старца Николая Гурьянова отмечают в Псковской области

24 августа 2023

Себежские медики оценили новый транспорт для работы

24 августа 2023

Деятельность ТОС «Платишино» оценил псковский губернатор

24 августа 2023

В Пскове будет работать участок для голосования жителей новых российских регионов

24 августа 2023

Гроза ожидается в Пскове сегодня днём


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...