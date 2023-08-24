Несколько новых скульптур украсят Печоры

09:59, 24 августа 2023, ПАИ

Несколько новых скульптур появится в Печорах. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, передаёт корреспондент ПАИ.

Митрополит Тихон отметил, что новая композиция «Наши псково-печерские подвижники», вероятнее всего, откроется 28 августа. Она будет включать скульптуры отца Иоанна, отца Адриана, отца Саввы, старца Симеона, старца Серафима, а вокруг – клейма со всеми печерскими святыми.

«Я надеюсь, 28 августа около монастыря будет открыта очень красивая композиция «Наши псково-печерские подвижники» скульптора, который делал Александра Невского. Отец Иоанн, отец Адриан, отец Савва, старец Симеон, старец Серафим – это будет очень качественно сделанная скульптура, а вокруг – клейма [в иконописи композиционно самостоятельная часть, изображающая сюжеты, поясняющие смысл центральной композиции. – ПАИ] со всеми нашими псково-печерскими святыми», – рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Он также отметил, что считает необходимым поставить памятник печорской бабушке. Этот памятник будет посвящён женщине, которая спасла и монастырь, и «во многом русскую церковь».

Кроме того, митрополит Тихон сообщил, что на Октябрьской площади в Печорах также появятся скульптурные композиции. «Их [улицы. – ПАИ] в Печорах украсят очень хорошие, красивые и высокохудожественные произведения одного великого русского скульптора, лауреата многих государственных премий», – заключил владыка.