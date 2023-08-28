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Общество

В Псковской области не зарегистрирована ни одна жалоба на арбузы и дыни

Жители Псковской области в текущем сезоне не направляли в Роспотребнадзор жалобы на арбузы и другие бахчевые культуры. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ. На фото Елена Припутенко

«В рамках плановых проверок мы отбираем арбузы. В тех объёмах лабораторных исследований, которые мы отобрали в одной из торговых сетей, все арбузы соответствовали гигиеническим нормативам. Превышения нитратов нигде не зарегистрировано», – отметила Елена Припутенко.

Она подчеркнула, что продавать бахчевые культуры на рынках не запрещено, главное, чтобы у продавца были соответствующие сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность. Помимо этого, торговцы должны иметь медицинские книжки, надлежащую форму и условия для соблюдения личной гигиены.

Фото: ПАИ

Елена Припутенко также добавила, что согласно действующим санитарным правилам запрещена продажа надрезанных арбузов и дынь.

«У нас есть некоторые ограничения по проведению проверок. Просто взять и отобрать пробы мы не можем. Мы можем отобрать в рамках обращений граждан и согласовать это с прокуратурой. Но жалоб от жителей не поступало в текущем сезоне. Может быть, будем рассматривать другие варианты, потому что категорически неприемлема продажа на развалах, с земли, вдоль дорог и практически без документов», – заключила гостья медиацентра. 

Ранее псковичам рассказали, как правильно выбрать арбуз или дыню. 

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