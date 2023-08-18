Цвет корки и запах: псковичам дали рекомендации по выбору арбузов и дынь

16:20, 18 августа 2023, ПАИ

Псковичам объяснили, как правильно выбрать арбуз и дыню, а также какие качества будут указывать на созревший плод. Об этом ПАИ рассказали в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Там подчеркнули, что нельзя продавать арбузы и дыни вдоль автодорог и из необорудованных торговых мест. Помимо этого, не допускается, чтобы плоды лежали на земле.

В управлении обратили внимание, что продажа арбузов и дынь частями, с надрезами для демонстрации спелости плода запрещена санитарными правилами. «Продавцы должны работать в санитарной одежде, иметь личные медицинские книжки, документы на реализуемый товар (товаросопроводительные документы с данными о декларации соответствия от организации, вырастившей бахчевые)», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Псковичам порекомендовали перед покупкой внимательно осмотреть арбуз и дыню. По словам специалистов, на корке плодов не должно быть трещин и вмятин.

Как рассказали в управлении, зрелый арбуз должен быть крупным. «Он имеет целостный покров, светлое желтое пятно на боку, цвет корки яркий и контрастный; спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой; усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие; при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси – слабый хруст», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

А у зрелой дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой. «Если она твердая, то это признак того, что дыня незрелая; при постукивании по зрелой дыне должен издаваться глухой звук, от дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит», – отметили в управлении.

Перед употреблением арбузов и дынь псковичам порекомендовали помыть их. «Также не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом, так как частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции», – добавили в Роспотребнадзоре.

Помимо этого, разрезанные арбузы и дыни, по словам специалистов, необходимо хранить только в холодильнике. «Мякоть качественного арбуза крупинчатая, волокна имеют белый цвет. Цвет самой мякоти у разных сортов арбузов может отличаться. Нежелательным признаком является ярко-красный цвет мякоти с фиолетовым оттенком, наличие желтых волокон желтоватых комочков в мякоти. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз или дыня имеют кислый запах, то ни в коем случае нельзя их есть – можно получить пищевое отравление», – заключили в управлении.