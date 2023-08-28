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Общество

Филиал Русского музея открыли в Печорах

Торжественное открытие филиала Русского музея прошло в Печорах сегодня, 28 августа. Здание находится на улице Международной, рядом с Соборной площадью. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Первой выставкой филиала стала «Коллекция архимандрита Алипия (Воронова)», открытие которой приурочено к 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Первыми галерею посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

Экскурсию для них провели гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, гендиректор Государственного Русского музея Алла Манилова и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

На выставке представлены работы русских художников-пейзажистов Василия Поленова, Ивана Айвазовского, Абрама Архипова, Павла Джогина, Николая Дубовского, Евгения Дюккера, Алексея Корина, Александра Маковского, Константина Маковского, Петра Петровичева, Михаила Нестерова, Ивана Творожникова, Ивана Шишкина. Всего – 58 картин от Псковского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, а также 22 экспоната предоставил Государственный Русский музей.

«Многие научные силы Русского музея будут работать с этой коллекцией. Пока мы занимаемся демонстрацией выдающейся коллекции отца Алипия», – отметила Алла Манилова.

По словам гендиректора Русского музея, в коллекции старались подбирать работы «первого ряда нашего русского искусства».

Отметим также, что выставка будет работать в музее монастыря в течение года. Это даст возможность всем желающим ознакомиться с произведениями живописи из коллекции архимандрита Алипия.

«На будущий год мы договорились с Русским музеем подготовить выставку либо Пушкина, либо к юбилею Александра III», – сказал митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Добавим, что митрополит Псковский и Порховский Тихон подробно ответил на вопросы в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Больше новостей о праздновании можно увидеть в специальном сюжете ПАИ.

Отметим, что интервью с владыкой Тихоном можно прочитать по ссылке

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