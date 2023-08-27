О 550-летии Печерской обители, мирских делах и духовном преображении – в интервью с митрополитом Тихоном

18:36, 27 августа 2023, ПАИ

Когда-то владыка Тихон иронично сам себя назвал «прорабом». С тех пор минуло уже много времени, а его труды по церковному, общественному и государственному служению лишь множатся, повторяя слова Священного Писания: «…невозможное человекам возможно Богу». Безусловно, в копилку этих, казалось бы, неподъёмных дел стоит отнести и невиданное доселе преображение Псково-Печерского монастыря и города Печоры, проводимое в преддверии 550-летия обители. Удаётся ли воплотить в жизнь задуманные планы, а главное, как в заботах о материальном мире не забыть о преображении духовном, владыка Тихон рассказал ПАИ в интервью накануне этой важной даты.

Слово о владыке Тихоне

Сложно найти человека, который бы не слышал о митрополите Псковском и Порховском Тихоне (Шевкунове), ведь его автобиографическая исповедь «Несвятые святые» разошлась огромным тиражом не только в нашей стране, но и далеко за её пределами. Эта книга остаётся одной из самых продаваемых в России уже 12 лет. Более того, она переведена на полтора десятка иностранных языков, а её тираж превысил 3,5 миллиона экземпляров. В ней владыка рассказал о своём пути к Богу, а главное, о людях, которые по промыслу Божию появлялись в его жизни. И ведь, действительно, сложно даже представить, чтобы ребёнок из обычной московской семьи конца ХХ века вдруг решил посвятить себя вере.

Надо сказать, что случайности не случайны, ведь в роду Георгия Шевкунова (мирское имя владыки) есть греческие корни. А Византия – страна, из которой в своё время взяла истоки Русь православная. В конце 1920-х годов многие из его родственников из семьи Кузьмы Христофоровича и Кириакии Анастасовны Папандопуло, живших в Геленджике, были репрессированы как кулаки. Бабушка Сотира Кузьминична, которая воспитывала Георгия в детстве, была репрессирована после войны, когда многих греков ссылали в Казахстан. Дядя владыки – Георгий Иванович Мельников, один из создателей отечественного зенитного оружия, – тоже какое-то время провел в тюрьме. Другой дядя – Лев Антонович Чешко, по учебникам русского языка которого в те времена учились в школе, – после немецкого плена провел около восьми лет в лагерях. «Это было обычной судьбой обычной семьи в XX веке», – так характеризовал те времена сам владыка Тихон, причём всегда сохраняя уважительное отношение к истории своей страны.

Так в 1982-м 24-летний выпускник-сценарист Всесоюзного государственного института кинематографии принял Святое Крещение и отправился в Псково-Печерскую обитель. Здесь он стал духовным чадом известного прозорливого старца Иоанна (Крестьянкина), который во многом предопределил будущее юного послушника. В 1991 году, после девятилетнего послушничества, Георгий Шевкунов принял монашеский постриг с именем Тихон, а в 1995-м архимандрит Тихон становится настоятелем Сретенского монастыря. Много ещё витиеватостей судьбы ожидало владыку на его жизненном пути, и только в 2018 году он возглавил Псковскую митрополию, вернувшись в родной Псково-Печерский монастырь, где сейчас и находится его резиденция.

Важно, что плоды деятельности владыки Тихона ещё и как председателя Патриаршего совета по культуре сегодня налицо. И это не только преображение Печор. Он курирует создание исторических парков «Россия – моя история» и многих других масштабных экспозиций и мемориальных комплексов. На сегодняшний день в нашей стране уже действует 24 таких парка, их посетило уже 15 миллионов человек.

Ещё одно из последних начинаний владыки – участие в развитии историко-археологического парка «Херсонес Таврический» в Севастополе. Месте, где в Корсунской купели святого равноапостольного великого князя Владимира духовно родилась святая Русь. Этот парк создают по личному поручению Владимира Путина, а курирует проект митрополит Тихон. На территории парка будет создано несколько музеев, в том числе музеи истории христианства, Новороссии, Крыма, Античности и Ромейского царства (Византии). Всего Херсонесский музейно-просветительский комплекс будет включать около 70 зданий.

И неслучайно, наверное, в наше неспокойное время, когда нарушается обычный ход жизни, Бог посылает нам людей особого мужества и самоотверженности, таких, как владыка Тихон (Шевкунов). Ведь именно в честь святителя Тихона, «Богом избранного в годину тяжкую» Патриарха Московского, он и получил монашеское имя. Значит, такова спасительная воля Божия.

Моя задача – кадилом махать

– Сейчас буквально на наших глазах идёт преображение монастыря и города Печоры в таких масштабах, коих не было в иные времена. Все ли планы удается воплотить в жизнь?

– Псково-Печерский монастырь реставрируется при моем участии уже почти пять лет. Это одно большое серьёзное дело. Вторая работа – это город Печоры. Для нас это, несомненно, приоритет.

Я тоже прописан в Печорах, я печерянин и хорошо знаю важнейшие задачи города. Поэтому мы не могли реставрировать только монастырь, а город оставить в сложном положении. И когда речь зашла о праздновании 550-летия Псково-Печерского монастыря, мы приняли решение, что все средства, которые будут выделены под этот праздник, мы передаём на нужды города.

Сумма, которую выделило государство, огромная. Печоры такого никогда не видели. Это, конечно же, благодаря решению президента и трудам Михаила Юрьевича Ведерникова. Вместе с ним мы представили конкретные проекты, на которые к юбилею в общей сложности получено около четырёх миллиардов рублей. Все средства до копейки будут направлены только на город. А монастырь реставрируется как памятник федерального значения и за средства, которые вносит сам монастырь. Мы зарабатываем издательством книг, средства также приносят паломники и наши благотворители.

Начну с бытовых, далеко не высоко духовных задач. Первое – это та же самая канализация. Нет канализации – и все сливается в речку. Это же ужас! Ведь сети – канализация, водопровод, электричество – прокладывались в городе Печоры в последний раз в 1949 году. В 1974 году был ремонт, а после – только аварийные работы. Но где-то очередной раз прорвёт, а это случается постоянно, залатают эту совершенно прогнившую трубу и ждут дальше. Воды в городе не хватает. Водозабор старый, нормальной фильтрации нет. Поэтому сейчас общими усилиями делаем воду, она будет пущена чуть позже.

Это будет четыре скважины очень хорошей воды с прекрасной фильтрацией и с насосными станциями по всему городу.

Вначале она будет пущена вокруг центра, потом дальше. Жители часто возмущаются: «Почему не у нас?» А потому, что всё сразу сделать невозможно.

Огромные усилия прикладываются и в строительстве дорог. А вот Октябрьскую площадь сейчас придется благоустроить только по краю. Есть такое понятие, как геоподоснова. Это такая карта, на которой в точности нанесены все сети.

Она очень важна, поскольку во время ремонтных работ инженеры по этой карте видят, где находятся сети. Но у нас произошло что-то страшное. Мы хотели сделать Октябрьскую площадь к празднику, и всё было готово, но, когда взялись за перекладку сетей самым дешевым способом – проколами, вдруг уперлись в какие-то сети. Значит, те, кто надзирал за строительством, просто не нанесли их на план коммуникаций. И эта безответственность обходится в значительные суммы государству и большие труды нам всем.

Также сейчас благоустраиваем 16 дворов, разбиваем парки на 17 территориях. В работе проект центрального парка. С молодёжью прошлись по нему и подумали, где сделать интересные активности для людей разных возрастов, где установить хорошую детскую площадку. Надеемся на центральной площади посередине сделать каток. Кроме того, делаем ремонты фасадов 23 городских домов и 17 крыш. Они проходят именно в муниципальных домах и домах частников – каких-нибудь бабушек, которые не в состоянии это сделать. После этих работ выходим на большое строительство дома для престарелых. У нас он есть, но он маленький, и мы сделаем его побольше. Заканчивается строительство одного из лучших диагностических центров. Будет посёлок для врачей. У нас два лагеря: молодёжный в паломническом центре и круглогодичный лагерь для детей. Его мы строим на берегу. Но это уже не входит в средства, выделенные к 550-летиию основания монастыря.

К середине следующего года или к началу 2024 учебного года хотим сделать дополнительное образование для подростков и жителей Печор. Думаем над тем, как сделать у нас колледж. Раньше в районе он был и готовил строителей, поваров, трактористов. Эти профессии нужны и сейчас. Не знаю, как обстоят дела с керамкомбинатом, но это тоже наша градообразующая структура, и туда также нужны специалисты. Мы хотим сделать колледж, и ребятам после девятого класса будет намного удобнее учиться здесь и оставаться в городе, потому что уже будет работа. Совместно с городской и районной властью хотели бы сделать новое помещение для клуба. Но, опять же, мы будем помогать, полностью на нас взваливать все нельзя. У нас есть много других обязанностей. Моя задача – кадилом махать, а задача районной и городской администрации – заниматься канализацией и прочими насущными вопросами. Но приходится, что ж теперь сделаешь? Вот, собственно говоря, такие у нас планы.

Главное – Успение, а не юбилей

Внутримонастырских хозяйственных забот тоже много. В серьёзном ремонте нуждается пещерный храм. Время ничего не щадит, и, пока есть возможность, надо его привести в устойчивое состояние. В Михайловском соборе тоже есть большие проблемы. В некоторые стенах, например, в Лазаревском или Сретенском храме, на метр выеден камень. А всё потому, что гидроизоляция не функционировала должным образом много десятилетий. Лазаревский храм, колокольня в абсолютно аварийном состоянии, и сети в монастыре тоже нужно проложить. А последним хочу отремонтировать, если Бог даст, Настоятельский корпус. Ему уже 260 лет, между прочим. Потом мне, как епископу, надо переходить к заботам по нашим другим населённым пунктам – Порхов, Гдов и прочим. Поскольку я являюсь ещё и членом президиума президентского Совета по культуре, то у меня есть возможности для того, чтобы стимулировать реконструкцию наших замечательных памятников архитектуры – храмов и монастырей.

А что касается самого праздника, то, конечно, для нас самое главное – Успение, а не юбилей. Приедет, наверное, немало народу. Всё будет как всегда: богослужение, крестный ход. Всё как Бог даст. Нам говорят, что ожидают 20 тысяч паломников. Мы готовимся к тому, что будет больше людей. Ну а уж сколько будет – будем справляться.

– Печерян интересует, каковы планы по переустройству площади Победы (около автостанции)?

– Первое, что видят гости, приезжающие в город, – вокзал, поэтому там будет благоустроена вся площадь и реконструирован автовокзал. Он будет очень красивый, хороший. Мы сделаем там большую стоянку, которая необходима, чтобы машины не ставили везде. Всё будет в очень красивом оформлении: новый асфальт, где-то будет брусчатка, озеленение, скамейки, урны, фонари, какие-то киоски, освещение – все это будет очень красиво. Старые фасады исторических домов будут реконструированы и покрашены в спокойные цвета. А вот эти ужасные, как мне представляется, фасады из белого силикатного кирпича будут преображены. Часть работ будет сделана к Успению, а часть – позже. Мы приняли решение, что будем действовать по технологиям, чтобы всё было надежно и надолго. Не гоним к дате. Что сможем сделать – сделаем. Не сможем – спокойненько доделаем к октябрю-ноябрю.

– В паломническом центре раньше стояли бюсты известных людей, так или иначе связанных с историей монастыря и России. Что с ними произошло?

– Эти бюсты я убрал, потому что, к сожалению, хоть они и были сделаны искренне, но не профессиональным скульптором. Вот установили скульптуру Александра Невского на Чудском озере – это профессионально созданная вещь, которая сейчас пойдёт на госпремию. А эти бюсты положили на склад. Что касается великих людей, которым они были посвящены, в принципе, их можно повторить. Но это большой вопрос.

А город мы украсим несколькими прекрасными скульптурными композициями. Около монастыря 28 августа будет открыта композиция «Наши псково-печерские подвижники». Её исполнил тот же самый скульптор, который делал памятник Александру Невскому. Там будут представлены и отец Иоанн, и отец Адриан, и отец Савва, и старец Симеон, и старец Серафим... Это будет очень качественно сделанная скульптура. А вокруг – клейма с нашими псково-печерскими святыми.

Считаю необходимым поставить памятник печорской бабушке. Именно бабушки спасли и монастырь, и во многом Русскую церковь.

А центральную площадь (нынешнюю Октябрьскую), тоже после реконструкции, надеюсь, украсит очень хорошее, красивое и высокохудожественное произведение одного великого русского скульптора, лауреата множества государственных премий. Пока я его имя сохраню втайне.

– А аллея правителей около парка?

– Это уже парк «Россия – моя история». Тут будут представлены все правители России, начиная от Рюрика и заканчивая генеральными секретарями. Это будет уникальная аллея, единственная в стране аллея бюстов правителей.

Приходится зарабатывать

– Когда откроется медико-диагностический центр? Какие в нём будут специалисты? Сколько будет стоить приём для жителей?

– Центр мы открываем совместно с прекрасной клиникой из Питера, куда я и сам езжу лечиться, называется она «СОГАЗ». Одна из лучших в стране. В ней не будет стационара, потому что он есть в нашей больнице, которая тоже реконструируется. Это будет диагностический поликлинический центр. Ведь диагностика – это самое главное. Там будут представлены специалисты самого широкого профиля порядка семи направлений: терапевты, специалисты по легочным болезням, кардиологи... Мы им сразу предоставим жильё. Они будут набираться на конкурсной основе в «СОГАЗе».

Какие-то врачи будут приезжать. Есть ещё одна новая форма – телемедицина. Такой консилиум по интернету – это тоже очень важно.

Безусловно, это будет бесплатно для тружеников Псково-Печерского монастыря, прихожан, печерян. А у нас работает на сегодняшний день около 700-800 печерян. А потом будем смотреть. Мы не сможем всё финансировать. Вот говорят, что монастырь бизнесом занимается. Да, мы занимаемся. В том числе и тем, чтобы заработать. У нас и магазины открываются, и кафе, и гостиницы... Но ведь дом для престарелых нам надо обеспечить? Надо. Больницу надо достроить и обеспечить? Надо. К нам приезжает огромное количество людей, которые не в состоянии оплатить даже самую дешевую гостиницу. Их тоже надо накормить. А бесплатным обедом у нас ежедневно кормят до 500 человек. Нужны деньги и для реконструкции и реставрации, а также для содержания семинарии – нашего учебного заведения. Мы сделали для печорских детишек спортзал с секциями, большую детскую площадку при паломническом центре – лучшую на всём Северо-Западе. Её надо содержать, ремонтировать. Так что приходится зарабатывать. И те, кто язвительно говорят, мол, они пончики уже начали продавать... Да, пончики продаём, потому что эти пончики кормят наших престарелых!

Главная задача

– Когда откроется музей и какой?

– В 60-70-е годы XX века шедевры вывозили из страны. Многие знают, что наш великий наместник, отец Алипий, совместно с замечательным искусствоведом Саввой Ямщиковым скупали шедевры – от Рубенса до Айвазовского и Левитана. Так и была собрана огромная коллекция картин, большую часть которой Алипий отдал, как мне известно, на экспонирование в Русский музей и в областной псковский музей. Это было в 1974 году, а в 1975-м он умер. И эти картины так там и остались. Мне всегда хотелось их вернуть. Но я не думаю, что нужно «бодаться» с государством. Картины уже прижились там, они составляют культурные музейные фонды Российской Федерации. Поэтому мы договорились о другом.

Мы делаем в городе Печоры филиал крупнейшего музея, крупнейшей картинной галереи в России – Русского музея, созданного ещё Александром III.

Мы отремонтировали дом бывшей гостиницы, провели все необходимые мероприятия для соблюдения температурно-влажностного режима и экспонирования. И 28 августа, Бог даст, туда будут завезены картины из Русского музея и из Псковского государственного музея. Не навсегда, для экспонирования. Для печерян вход бесплатный, с паспортами. А поскольку всё надо содержать, надо платить за перевозку и страховку – уж простите, все паломники будут что-нибудь платить. В том числе и псковичи.

Экспонирование этих шедевров продлится больше года, потом на их место возьмём другие. И так каждый год будет меняться экспозиция, будут какие-то тематические, уникальные выставки. Весь Псков, даже Москва и Петербург будут к нам ездить!

Мы хотим сделать хороший музейный квартал с ремеслами, чтобы дети могли чему-то научиться. Ну и, конечно, в первую очередь будем проводить беседы о вере, о Боге, о церкви, о человеке, как у нас сейчас в лагере «Истоки». Большая радость, потому что каждую неделю приезжает до 250 человек и очень многие возвращаются в церковь. Бывает, крещеные с детства, ничего не знают и не понимают, а тут им дают максимальную информацию, и они причащаются, порою первый раз в жизни. Каждый заезд – по 7-12 человек – принимают Святое крещение. Это наша главная задача.

– Мы только что поговорили о колоссальных переменах, которых удалось достичь в Печорах. Но это преображение внешнего, материального мира. Как достичь преображения духовного, чтобы сохранить эти достижения?

– Для этого надо всем вместе – братии монастыря, нашим сотрудникам и прихожанам – иметь в виду самое главное – духовную жизнь. Ради чего мы все это делаем? Не ради же зданий. Здания есть здания, мы же не музеи создаем. Должно быть необходимое духовное наполнение, которого ждёт от нас Господь, проповедь слова Божия. Необходимо для детей и молодёжи раскрывать все сокровища церкви, вечной жизни, которая им так или иначе предстоит, верят они в это или не верят. Нельзя навязывать, нельзя насильно, надо постепенно раскрывать их, ведь они принадлежат им по праву рождения на нашей Русской земле.

Надо отметить, что количество паломников значительно увеличилось. Люди, приезжающие в Печоры, испытывают удивительное, абсолютно иррациональное чувство – это особая благодать Божия. Необходимо, чтобы они встретились со священником, получили добрый совет в своей жизни, исповедовались, причастились. Надо сделать так, чтобы здесь было – нет, не комфортно, не люблю это слово, – чтобы здесь было уютно, хорошо, душевно, чтобы они почувствовали, как мы, наверное, все когда-то почувствовали: здесь – родное, удивительное, прекрасное место. И это главная наша задача.

Я очень рад, что у нас работает много печерян, взрослых и молодых людей. Сейчас подошёл, спросил: «Сколько у вас зарплата?» Отвечают – 50-60 тысяч в месяц. И это у строителей! Неплохо.

– Находите ли консенсус со специалистами, которые реализуют проекты концепции? Как удается сочетать службы и громкое строительство?

– Во-первых, я бы хотел от всей души поблагодарить Дениса Анатольевича Василенко, руководителя этих громадных работ по всей нашей области, потому что и в соседней Великолукской епархии мы сейчас начинаем реконструкцию Святогорского монастыря, где похоронен Пушкин. За свои средства АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» отреставрировали памятник и могилу Александра Сергеевича Пушкина. А сейчас начали ремонтировать храм. Работа проводится совершенно гигантская. Бывает, что не совсем то качество: всегда подойдут, скажут, переделают. Нет людей, которые не ошибаются. Несмотря на то, что жители Печор по-всякому относятся к их работе, некоторые люди ропщут и ругаются, строители всё это спокойно переносят.

Мы не ждём благодарности. Самое худшее, что может быть, – это ждать благодарности. Мы делаем то, что нам должно сделать.

Молиться – значит благодарить

– Справедливо ли мнение о том, что монахи – суровые люди? Или на самом деле они радостные, весёлые?

– Апостол говорил: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за всё и благодарите». Но радость не щенячья должна быть, а некое понимание того, что Господь промыслом Своим ведёт человечество и каждого человека. Непрестанно молиться – это не значит всё время сидеть и молитвенник читать, а предстоять внутренне пред Богом, ощущать его вездесущее присутствие, быть в покаянии пред ним и за всё благодарить. Я помню, покойный отец Тихон (Секретарев) очень любил цитировать Ефрема Сирина: «Молиться – это значит благодарить».

Вот эта искренняя благодарность Богу даже за испытания, которые приводят нас к большей мудрости и пониманию, – это необходимая вещь.

Вчера в проповеди говорил: родители, воспитывайте благодарность в детях. Не воспитаете – вы пожнёте. Милосердие, доброта, пресечение всякой склочности в себе, неприязни – все это воспитывается. Нам кажется, что это как бы само собой, особенно у православных, должно быть. Нет. Это воспитывается и собственным примером, и научением.

Как член Общественного совета Министерства просвещения, принимал участие в семинаре для преподавателей нового предмета «Разговор о важном». Я учителям говорю: воспитывайте благодарность к родителям, а родители – воспитывайте благодарность к учителям, к тем, кто обслуживает детей. Не сделаете этого – беда. Если мы этого не сделаем, мы получим поколение эгоистов и невежд. Сейчас, слава тебе, Господи, добились, что воспитанием занимаются не только родители, но и школа. А ведь было запрещено. Это же бред!

Родителей ведь тоже никто не учил, как воспитывать детей. Поэтому мы с девятого класса в школах по всей стране начинаем на уроках «Разговоры о важном» программу о семейной жизни. У нас утюг купишь, и у него есть инструкция. А как семейной жизнью жить, какие могут быть поломки, никто не знает, никто не учит. Сами разберутся! Результат – какое у нас безумное количество разводов! 80 % в течение пяти лет разводятся. Это что за семья?!

– Какое значение для вас имеет монастырь? Бытует мнение, что вы собираетесь уехать.

– Нет, ни в коем случае! Я даже близко не хочу никуда отсюда! Другое дело, что меня могут перевести, как всякого епископа. Но я совершенно не хочу никуда, кроме Псковский епархии. Здесь столько уже начато, что необходимо закончить, здесь столько ещё нужно сделать! В 1982 году, уже верующим человеком, я приехал сюда и остался здесь навсегда. Был послушником до 1986 года. Потом меня перевели в Москву, к огромному сожалению. И с 1986 года до 2017-го я молился – 31 год молил Бога, чтобы вернуться в Печоры. Так я здесь оказался. Вот поэтому надо всегда молиться и не ослабевать в молитве.

Другой вопрос, что мы как военные: нам скажут – и в путь. Но лично я хочу именно здесь быть и трудиться. Я очень люблю эту землю, наших замечательных людей. Конечно, на все воля Божья и воля Святейшего, как он скажет. Но сам – нет.

Ненависть – это убийство

– Сегодня, как и в былые времена, монахи Киево-Печерской лавры гонимы. Как гласит предание, более полутысячелетия назад они основали Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Насколько эти открытые выпады в адрес православия ощутимы у нас в стране? Готова ли обитель вновь принять монахов лавры?

– У нас уже живёт один монах из Киево-Печерской лавры, замечательный батюшка приехал. Естественно, мы были рады по-братски оказать ему полнейшее гостеприимство. Что касается Украины, им надо знать одно: это наша общая трагедия, как любая междоусобная брань.

Да, они не хотят нас слушать, многие не понимают того, что из них сделали страшнейшее в истории оружие против России. А цель этого оружия, направленного на нас, – чтобы, в конце концов, сделать из России оружие против Китая. Это страшные геополитические игры.

Но и мы должны понимать: да, было очень тяжело, все мы и на Украине, и в России сделали очень много, но всё же допустили это междоусобие, допустили эту ненависть. Украина не поняла, что никому они и близко не нужны. Их используют, как таран против России. И мы это видим сейчас.

Как священник, я неоднократно наблюдал, как в семье вдруг начинается дикая ненависть из-за какого-то наследства. Причём с одной какой-то стороны. И уже ничего невозможно сделать. Приходится обороняться от этой ненависти. Действительно, такое бывало в истории. И, конечно, рано или поздно это должно умириться. Как? Это уже пути промысла Божия. Но что меня поражало: среди наших солдат, вообще среди русских людей здесь, в России, – а там тоже русские люди, только на Украине, – я ни разу не слышал слова ненависти к украинцам. Да – досада, да – обида, да – непонимание, да – какие-то горячие иногда слова. Но нет той ненависти, которая распространяется, как эпидемия, не только с 2022 года, а даже до 2014-го, когда семьи переставали общаться от ненависти. Исходило это именно с Днепра. И, конечно, для нас это абсолютно ужасно, больно. Ну что делать? Есть эта данность, которую нужно уврачевывать.

Духовное наполнение

– Вы производите впечатление человека инициативного, открытого и сильного. Скажите, откуда вы берете силы?

– У меня есть закон, который я сформулировал лет 30 назад: когда становится очень тяжело и много дел, надо взвалить ещё пару дел на себя, и тогда станет легче. Откуда силы? Только когда ты понимаешь, что по милости Божией ты делаешь то, что тебе уготовил делать Господь. Обстоятельства жизни и внутреннее ощущение, благословение священноначалия нашего и поддержка братии, за что мы очень держимся, – это очень важно для нас. Понимаешь, что это действительно необходимо делать. Поэтому и какие-то силы Господь даёт.

Главное, чтобы эти здания жили духовной жизнью – вот наша сверхзадача. А ремонты – это иногда необходимая вещь. Есть периоды, когда большую часть сил нужно направить на материальную работу. Так же, как мы сейчас строим в Херсонесе под Севастополем целый город. Конечно, 90 % всех наших сил направлены на эти строительные работы. А вот когда мы всё построим, тогда займёмся наполнением духовным. Всему своё время. Ещё наши отцы-старцы говорили: любое дело, которое поручено тебе церковью, исполняй как молитву.

– В своей книге «Несвятые святые» вы неоднократно обращаетесь к пророчествам, которые предвещал ваш духовный наставник архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Были ли вещи, которые он адресовал в день сегодняшний?

– Да, отец Иоанн вернул меня в Псково-Печерский монастырь из Донского, сделал Сретенский монастырь, в который меня направил, подворьем Псково-Печерского монастыря и передал мне спустя 30 лет один такой залог, который мой духовник отец Иоанн передал своему предшественнику митрополиту Иоанну, который был моим предшественником по Псковской кафедре. Митрополит Иоанн передал этот залог в 1987 году отцу Гавриилу – моему предшественнику по игуменству. Умирая на Дальнем Востоке, отец Гавриил велел передать этот залог мне. И вот таким образом я получил его. Не понял, что с ним делать. Через две-три недели патриарх меня вызвал и сказал: «Ты будешь митрополитом в Пскове и игуменом Псково-Печерского монастыря». 30 лет отец Гавриил возил залог, и, конечно, он не знал, что меня переведут. Передал за несколько месяцев до всех этих событий, умирая, уже в Благовещенске. Вот такие вещи отец Иоанн умеет делать.

Страницы из «Жизнеописания»

Была у нас и такая история, которая тоже войдёт в «Жизнеописание отца Иоанна (Крестьянкина)». Её нам рассказал предприниматель из Белоруссии, который помогает организовывать поездки в наш монастырь.

В Витебске у этого предпринимателя есть приятель, которому кажется, что он бесноватый. И он ездил по всем отчиткам, по изгнаниям бесов. А все подозревали, что это никакое не беснование, а просто психическое отклонение, которое необходимо лечить медикаментозным образом. Но тот не соглашался. И вдруг этот не очень здоровый человек приходит к своему другу и говорит: «Слушай, мне приснился сон, как на яву. Приходит ко мне отец Иоанн и говорит: «Да никакой ты не бесноватый, ты просто псих. К врачу тебе надо. Поезжай в Могилёв, там есть старейшая в Белоруссии психиатрическая больница. Придёшь на приём к врачу, и там там тебе пропишут то, что тебе надо, чтобы вылечить твою болезнь».

«Как я узнаю, что это так?» – решил уточнить не очень здоровый человек.

«Я тебе там явлюсь», – заверил его Иоанн.

И он поехал в Могилёв. Принимает его врач и подтверждает, что у него явное психическое расстройство, но оно вполне излечимо. Выписывает рецепт и спрашивает: «А чего вы к нам приехали? В Витебске же есть прекрасные врачи».

И пациент ему пересказывает историю про отца Иоанна и добавляет: «А отец Иоанн сказал, что он мне явится». И тут врач поворачивает к нему фотографию, которая стояла у него на столе, а там – отец Иоанн.

«Всё понял. Псих – значит псих», – лишь пробормотал пациент.

Сейчас этот случай зафиксируем на бумаге. Ведь мы готовим к возможной канонизации отца Иоанна. И у нас уже более двухсот свидетельств, в том числе несколько – с медицинскими документами до особых молитв людей к отцу Иоанну и после. Причём болезни – не то что грызь какая-нибудь или насморк, а онкология и последняя стадия очень сложных сердечных заболеваний. А потом, после молитв к отцу Иоанну, уже пациент не нуждается в лечении. Это всё серьёзно.

Найти Бога всеми путями

– Какой духовный совет дадите жителям Псковской области?

– В Священном Писании сказано: «Взыщите Бога, и жива будет душа ваша». Есть люди верующие, уже на опыте своем познавшие в своей жизни Бога. Есть люди сомневающиеся и неверующие. Главная задача человеческой жизни – найти Бога всеми путями. Для этого есть и церковь, и Священное Писание, и книги, и личный опыт, и рассуждение. Если человек найдёт Бога в этой жизни и соединится с ним надеждой, верой, любовью, пониманием – жизнь прожита не зря. И здесь, и в вечности. А если он не сделает этого, то оказывается, что при всех достижениях жизнь прожита напрасно. Даже при внешних религиозных обрядах.

У нас в одной из комнат есть иконостас, который вырезал схиигумен монастыря отец Мелхиседек. Когда он пришёл в монастырь, он был такой усердный, работал, вырезал. И этот иконостас – створки к нему – последнее, что он вырезал. А потом он упал и умер. Что с ним случилось – непонятно. Все считали, что он умер. А отец Иоанн (Крестьянкин) подошёл и сказал: «Нет, он живой». Хотя врач констатировал смерть. И постепенно, даже без врачей, его привели в себя. Он зарыдал, сказал, чтобы его отнесли в келью. И потом он попросил наместника постричь его в схиму. У него было такое состояние, как будто человек находится между жизнью и смертью, так называемая клиническая смерть. Это описано у многих врачей. И у него было видение: он увидел ров грязи и в нём всё то, что он сделал за свою жизнь: комоды, аналои церковные, стулья... И это всё валялось в этой грязи. Он стоял и в ужасе узнавал всё, что он сделал, и понимал, что это всё будет где-то переломанное во рву. И он почувствовал, что кто-то на него смотрит, обернулся и увидел, что стоит Матерь Божия и говорит ему: «Вот видишь, где окажется всё то, что ты сделал бездушно». То есть не главное. Да, он ходил в церковь, даже в монастырь пришёл по обету, данному во время войны. «Мы от тебя ждали молитвы, знакомства и общения с Богом. Религия – реле, связь с Богом, а ты нам только это принёс. Видишь, где ты окажешься?» И он принял великую схиму, которая подразумевает то, что человек будет только в молитве. Это особые люди. И он был удивительным молитвенником и подвижником и уже занимался только духовной жизнью.

Мы призваны заниматься и духовной жизнью, и делами житейскими. Но всё же самое главное – это найти Бога. Тогда свершается человеческая жизнь. Вот это моё пожелание, скромное, смиренное. Храни всех Господь. Помощи Божьей.

Анна Михайлова