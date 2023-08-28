Часть улицы Горького в Пскове закроют для движения
С 29 августа по 30 сентября с 9:00 до 18:00 в связи с дорожными работами будет закрыто движение транспорта по одной полосе проезжей части улицы Максима Горького в районе дома № 14 при движении от улицы Конной в сторону Рижского проспекта. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.
Горожан просят учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.
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