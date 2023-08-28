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Торжественное закрытие проекта «Университетские смены» состоялось в ПсковГУ

На площадке «Точка кипения» ПсковГУ состоялось торжественное закрытие федерального проекта «Университетские смены», инициированного Министерством науки и высшего образования РФ совместно с Министерством просвещения РФ, «Движением Первых» и Росмолодёжью. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

В течение десяти дней 90 детей из ДНР обучались по образовательному, культурно-патриотическому, надпрофессиональному, спортивному, экскурсионному и досуговому модулям. Для ребят были также подготовлены тематические блоки: профориентационный, знакомство с деятельностью организации высшего образования, культурно-просветительский и тематический блок для раскрытия миссии, ценностей и направления «Движения Первых».

«Незаметно пролетели насыщенные интересными событиями дни, и вот уже, дорогие ребята, пора расставаться с гостеприимным Псковом. Надеюсь, что домой вы едете с массой ярких впечатлений, обретёнными знакомствами и с чувством того, что в вашей жизни произошло поистине удивительное событие. А кто-то из вас, возможно, через определённый промежуток времени вернётся к нам, но уже в качестве абитуриента, а потом и студента. Было очень приятно и радостно каждый день видеть ваши горящие глаза, ваш заинтересованный взгляд, интересные вопросы спикерам и нашим преподавателям. У каждого из вас, ребята, есть перспективы стать первыми. Я желаю вам быть везде первыми и принимать те возможности, которые у вас есть! Мечтайте, достигайте – и всё у вас получится! Мы ждём вас снова! Хорошей дороги домой и добро пожаловать в Псковский государственный университет!» – обратилась к участникам проектор по работе с молодёжью Светлана Воднева.

Напомним, «Университетские смены» стартовали в 2022 году для детей из ДНР и ЛНР, городов Херсона и Мелитополя. Каждая смена проводилась на базе вуза – участника проекта и длилась десять дней. За это время ребята посещали лекции и экскурсионные программы, узнавали об истории России и культуре её народов, посещали музеи, театры и важные памятники, расположенные в близости от университетов.

События проекта состоялись в 17 университетах, его участниками стали более 1 600 школьников. В рамках образовательных программ во всех вузах страны проводятся тематические модули «День Первых» Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых», встречи со спикерами общества «Знание», Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» и других проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

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