Приёмка школ и детских садов Псковского района в этом году прошла без замечаний

23:27, 28 августа 2023, ПАИ

Накануне нового учебного года представители системы образования Псковского района собрались на педагогическую конференцию. Об этом сообщила глава района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Обращаясь к руководителям образовательных учреждений, учителям и воспитателям, отметила хорошую работу коллективов в период летних каникул при проведении ремонтных работ. Важный момент и итог усердного труда: приёмка всех школ и детских садов прошла в этом году без замечаний. В новом учебном году педагогам и наставникам желаю ярких творческих идей, быстрой адаптации к нововведениям, успехов в педагогической работе и науке», – написала Наталья Фёдорова.

Председатель районного Собрания депутатов Владимир Яников вручил благодарственные письма​ руководителям учебных заведений за отличную подготовку школ, педагогам с большим стажем, а также отметил восемь молодых учителей, которые начнут работать в этом году.

«Что радует, большая часть совещания была посвящена вопросам воспитания. Помимо традиционных отчётов о проделанной работе в этом направлении, ознакомились с проектом «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»: он будет действовать в шести образовательных учреждениях нашего района с 1 сентября этого года», – добавила глава района.

«Затем работа педагогических работников Псковского района продолжилась в предметных секциях. Руководитель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов встретился с руководителями профорганизаций образовательных учреждений. Он поздравил участников с началом нового учебного года, поблагодарил присутствующих за плодотворную конструктивную​ работу и отметил, что в районе была проделана колоссальная работа по коллективно-договорной кампании, коллективный договор заключён практически в каждом образовательном учреждении», – подытожила Наталья Фёдорова.