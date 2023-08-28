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Общество

Международная федерация киберспорта сняла с россиян нейтральный статус

Международная федерация киберспорта вернула российским командам возможность выступать на соревнованиях с флагом и гимном. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации компьютерного спорта России.

За отмену решения выступили 32 делегата, 13 проголосовали против, 25 воздержались.

«28 августа на съезде Международной федерации киберспорта по итогам голосования делегаты отменили решение съезда, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом», – говорится в сообщении.

Напомним, что решение о запрете россиянам выступать под своим флагом было принято в апреле 2022 года. 

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