Вода на девяти пляжах Псковской области не соответствует санитарным нормам

09:19, 29 августа 2023, ПАИ

Качество воды на девяти пляжах Псковской области не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям на 28 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Так, качество воды не соответствует нормативам в следующих местах:

– в реке Великой в районе городского пляжа Пскова;

– в озере Сорито Великолукского района;

– в озере Озерки Локнянского района;

– в озере Жижецкое в Куньинском районе;

– в озёрах Асцо и Сапожок Новосокольнического района;

– в озёрах Кучане и Шаробыки Пушкиногорского района;

– в озере Чудское в районе посёлка Устье Гдовского района.

Указанные зоны рекреации непригодны для отдыха. Региональное управление Роспотребнадзора направило лабораторные исследования в органы местного самоуправления для принятия мер по запрету эксплуатации зон рекреации.