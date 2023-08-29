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Общество

Вода на девяти пляжах Псковской области не соответствует санитарным нормам

Качество воды на девяти пляжах Псковской области не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям на 28 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

Так, качество воды не соответствует нормативам в следующих местах:

– в реке Великой в районе городского пляжа Пскова;

– в озере Сорито Великолукского района;

– в озере Озерки Локнянского района;

– в озере Жижецкое в Куньинском районе;

– в озёрах Асцо и Сапожок Новосокольнического района;

– в озёрах Кучане и Шаробыки Пушкиногорского района;

– в озере Чудское в районе посёлка Устье Гдовского района.

Указанные зоны рекреации непригодны для отдыха. Региональное управление Роспотребнадзора направило лабораторные исследования в органы местного самоуправления для принятия мер по запрету эксплуатации зон рекреации.

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