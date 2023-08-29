Фигуристка Алина Горбачёва пропала в Москве

13:23, 29 августа 2023, ПАИ

16-летняя фигуристка Алина Горбачёва пропала в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на маму спортсменки.

По информации издания, сейчас поисками занимаются правоохранители, в том числе кинолог с собакой. Из свидетельств есть только записи с камер, как спортсменка вошла в парк, после чего пропала.

«Ищем место происшествия. Где она была, в Москве или нет, не знаем. Мы подняли уже все органы, носимся по Москве», — сообщила мать фигуристки.

Telegram-канал 112 пишет, что вещи пропавшей фигуристки обнаружили на Покровской набережной, однако самой девушки рядом нет.

Горбачёва занимается под руководством тренера Софьи Федченко. В прошлом сезоне фигуристка заняла шестое место в финале Гран-при России, а также стала победительницей первенства страны. На чемпионате России она заняла девятое место.