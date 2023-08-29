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Общество

113 молодых специалистов привлекли в образовательную сферу Псковской области

113 молодых специалистов в сфере образования привлекли в Псковскую область. Об этом рассказал врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Андрей Ермаков. Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

По его словам, в системе образования Псковской области на данный момент работает почти 11 тысяч человек. «По прогнозу, к работе должно было приступить порядка 80 молодых специалистов, а уже приступило 113», – подчеркнул Андрей Ермаков, добавив, что из них 63 человека работают в Пскове. 

Врио председателя профильного комитета рассказал, что два года назад только в Псковскую область смогли привлечь 40 молодых сотрудников, а за 2022 год – лишь 80.

Кроме того, гость медиацентра отметил, что шесть учителей будут работать в регионе по программе «Земский учитель». Помимо этого, на новый год данная квота увеличилась – теперь регион сможет принять 11 «земских» учителей.

«Кадровая потребность не снижается. Нам также важно привлекать новых специалистов или возвращать старых. Определённые плоды приносят те меры, которые принимаются. Например, меры соцподдержки, принятые губернатором, – это большое подспорье для молодёжи. Это достаточно серьёзный уровень поддержки», – заключил Андрей Ермаков. 

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