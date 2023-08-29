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Общество

Более семи тысяч первоклассников начнут учёбу в этом году в Псковской области

7 тысяч 300 первоклассников сядут за парты школ в Псковской области в этом году. Об этом сообщил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков  на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. 

Андрей Ермаков. Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

Всего в Псковской области приступит к обучению более 100 тысяч ребят, из них 24 тысячи – это дошкольники.

Также в этом году зафиксировано рекордное количество студентов, поступивших на среднее профессиональное образование. Число первокурсников СПО составит 3 200 человек. Всего в колледжах и училищах Псковской области обучается около 10 тысяч человек. «Мы видим, что с каждым годом понимание того, что такое рабочая профессия или специальность и потенциальные карьерные перспективы, становится яснее для молодёжи. Я думаю, что эта тенденция будет набирать обороты», – добавил гость медиацентра. 

Всего в средних профессиональных образовательных учреждениях Псковской области обучают на 56 направлениях и 27 профессиям. Приёмная кампания продолжается до 1 декабря.

Ранее сообщалось, что порядка 28 тысяч школьников сядет за парты в Пскове в этом году. 

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