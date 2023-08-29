Круглый стол «Модный чекап vs доступная диспансеризация» проходит в медиацентре ПАИ

14:30, 29 августа 2023, ПАИ

Круглый стол «Модный чекап vs доступная диспансеризация» проходит в медиацентре ПАИ.

Скольким псковичам диспансеризация спасла жизнь и здоровье, кто активнее всего пользуется этой возможностью, чем диспансеризация отличается от чекапа за деньги, какой набор исследований входит в диспансеризацию, сколько времени надо потратить на обследования, чем удобна диспансеризация на предприятии, почему хорошая идея пока пробуксовывает?

Об этом расскажут руководители псковских медучреждений и врачи.