Круглый стол «Модный чекап vs доступная диспансеризация» проходит в медиацентре ПАИ
Круглый стол «Модный чекап vs доступная диспансеризация» проходит в медиацентре ПАИ.
Скольким псковичам диспансеризация спасла жизнь и здоровье, кто активнее всего пользуется этой возможностью, чем диспансеризация отличается от чекапа за деньги, какой набор исследований входит в диспансеризацию, сколько времени надо потратить на обследования, чем удобна диспансеризация на предприятии, почему хорошая идея пока пробуксовывает?
Об этом расскажут руководители псковских медучреждений и врачи.
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29 августа 2023
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