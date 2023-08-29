Более полумиллиарда рублей направят на закупку общественного транспорта в Псковской области

21:21, 29 августа 2023, ПАИ

Масштабное обновление общественного транспорта Псковской области стало темой рабочей встречи губернатора Михаила Ведерникова и врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислава Стармолотова.

«В этом году при поддержке федерального правительства на закупку нового общественного транспорта в Псковской области будет направлено 570 млн рублей. Сумма достаточно серьёзная. Это позволит нам приобрести 59 автобусов различных классов», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что сначала в области была одобрена заявка на 300 млн рублей в рамках казначейского кредита. Затем решением правительственной комиссии под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина эта сумма была увеличена ещё на 100 млн рублей. Кроме того, 170 млн рублей выделили на закупку туристических автобусов в рамках программы мероприятий по подготовке и проведению 550-летия Печор и Псково-Печерского монастыря.

Отдельно глава региона остановился на некоторых требованиях, которые должны быть учтены при закупке общественного транспорта. Одно из них – необходимость соблюдения единого дизайн-кода . Например, ранее было принято решение, что пассажирские автобусы должны быть экологичного зелёного цвета.

«Прошли времена, когда регион перебивался б/у техникой и приходилось брать то, что есть. У нас будут новые современные, хорошие автобусы, которые должны быть выдержаны в единой стилистике», – подчеркнул Михаил Ведерников и добавил, что приобретённую технику должны справедливо распределить по региону с основным упором на Псков и Великие Луки. А туристические автобусы будут задействованы при проведении крупнейших событийных мероприятий.

Глава региона обратил внимание и на экологичность. Он заметил, что, насколько позволяет инфраструктура, технику необходимо закупать на природном газе. Дизельные автобусы также должны соответствовать высокому классу экологической безопасности.

Затем Михаил Ведерников обсудил со Станиславом Стармолотовым детали предстоящих закупок и общую концепцию новой техники. В настоящее время заканчивается подготовка конкурсной документации.

Для работы на пассажирских маршрутах закупят 47 автобусов отечественного производства, четыре из которых – на природном газе. Это будет техника самых разных классов – от наиболее вместительных до маломестных. Они пополнят автопарк госпредприятий «Псковпассажиравтотранс» и «Славяне». Станислав Стармолотов доложил, что автобусы будут использоваться на 19 межмуниципальных и 20 муниципальных маршрутах регулярного сообщения. Сейчас уже проработано, на какие маршруты будет направлена та или иная техника, заметил он. ПАЗы, например, будут задействованы на маршрутах с грунтовыми автодорогами.

Кроме того, принято решение, что 12 туристических автобусов будут китайского производства. «Производитель на российском рынке уже давно. С сервисным обслуживанием проблем быть не должно. Персонал пройдёт необходимое обучение», – рассказал председатель комитета.

Станислав Стармолотов обратил внимание, что первые автобусы в регион поступят уже к концу октября, основная часть техники прибудет в конце года. Но на столь масштабной поставке автобусов поэтапное обновление пассажирского автобусного парка не закончится. Председатель комитета поделился планами, что уже в следующем году в регион на льготных условиях лизинга поступит ещё десять новых вместительных автобусов.

Михаил Ведерников похвалил специалистов профильного комитета за оперативную проработку необходимой документации, подготовку к конкурсным процедурам. Губернатор поручил Станиславу Стармолотову держать вопрос с приобретением пассажирской техники под контролем, внимательно отслеживая соблюдение сроков.