ФОТОРЕПОРТАЖ. Престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы и 550-летие Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Фото: Андрей Кокшаров

Престольный праздник и 550-летие Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря отметили сегодня, 28 августа, в Печорах.

Об этом – в фоторепортаже.

Напомним, что сегодня в честь празднования 550-летия со дня основания Псково-Печерского монастыря прошла божественная литургия.

В рамках празднования юбилея обители в Печорах состоялось открытие первого в России памятника бабушке и памятника Псково-Печерским старцам. Также сегодня в Печорах открылся филиал Русского музея. Больше новостей о праздновании можно увидеть в специальном сюжете ПАИ.

Интервью с владыкой Тихоном можно прочитать по ссылке.

Также печерян поздравил президент России Владимир Путин.