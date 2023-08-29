ФОТОРЕПОРТАЖ. Престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы и 550-летие Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

Престольный праздник и 550-летие Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря отметили сегодня, 28 августа, в Печорах.
Об этом – в фоторепортаже.
Напомним, что сегодня в честь празднования 550-летия со дня основания Псково-Печерского монастыря прошла божественная литургия.
В рамках празднования юбилея обители в Печорах состоялось открытие первого в России памятника бабушке и памятника Псково-Печерским старцам. Также сегодня в Печорах открылся филиал Русского музея. Больше новостей о праздновании можно увидеть в специальном сюжете ПАИ.
Интервью с владыкой Тихоном можно прочитать по ссылке.
Также печерян поздравил президент России Владимир Путин.