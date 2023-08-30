Умерла член Совета Федерации Елена Авдеева

23:27, 29 августа 2023, ПАИ

Член Совета Федерации Елена Авдеева, представлявшая в верхней палате российского парламента Вологодскую область, умерла после продолжительной болезни. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на губернатора региона Олега Кувшинникова.

«После продолжительной болезни не стало Елены Осиповны Авдеевой, нашего сенатора в Совете Федерации, бывшего мэра Череповца. В её руках спорилось всё – от вопросов местного самоуправления до вопросов региональной политики и федеративного устройства. Активная, деятельная. Стальная леди города металлургов. Выражаю соболезнования родным и близким. Для всех нас это большая потеря», – написал Олег Кувшинников в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, Елена Авдеева делала всё, чтобы родная область развивалась. «Именно благодаря её планомерной работе было поддержано строительство двух крупных поликлиник в Вологде и Череповце. Сенатор пристально следила за развитием наших моногородов, территории опережающего социально-экономического развития, транспортной и социальной инфраструктуры области», – добавил Олег Кувшинников.