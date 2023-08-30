Избирком Псковской области передал в зону СВО оборудование для строительства укрепсооружений
Избирательная комиссия Псковской области приняла участие в сборе помощи для российских военных, находящихся в зоне СВО. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.
Избирком передал мобилизованным оборудование для строительства военных укрепительных сооружений.
Также сохраняется потребность в строительных материалах и технических средствах – квадрокоптерах и тепловизорах.
Кроме того отмечается, что в ближайшее время Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области отправит очередную партию помощи российским бойцам.
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Избирком Псковской области передал в зону СВО оборудование для строительства укрепсооружений
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