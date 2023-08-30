Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Гроза и до +29 градусов ожидаются в Псковской области 31 августа

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 31 августа. Возможны кратковременные дожди днём, а ночью местами грозы. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью пять-девять метров в секунду. Днём ветер может быть сильным, а при грозах – порывистым. Возможны сильные порывы со скоростью 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от +15 до +20 градусов, днём – от +24 до +29 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 августа 2023

Игорь Иванов: Любые попытки вероломных нападений разобьются о нашу готовность ответить на эти вызовы

30 августа 2023

Около 12 тысяч заявок подают на конкурс Президентского фонда культурных инициатив

30 августа 2023

Вопросы о муниципальной собственности рассмотрели депутаты Псковской гордумы

30 августа 2023

Студент из Великих Лук будет получать губернаторскую стипендию

30 августа 2023

Очная школа социального проектирования для молодёжи состоится в Пскове

30 августа 2023

Александр Котов прокомментировал увеличение поддержки ТОС в регионе

30 августа 2023

Круглый стол «Недвижимость в Псковской области: тренды и прогнозы» проходит в медиацентре ПАИ

30 августа 2023

Аэропорт Пскова может возобновить работу уже 31 августа


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...