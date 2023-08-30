Гроза и до +29 градусов ожидаются в Псковской области 31 августа

14:13, 30 августа 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 31 августа. Возможны кратковременные дожди днём, а ночью местами грозы. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью пять-девять метров в секунду. Днём ветер может быть сильным, а при грозах – порывистым. Возможны сильные порывы со скоростью 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от +15 до +20 градусов, днём – от +24 до +29 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.