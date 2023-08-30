Гроза и до +29 градусов ожидаются в Псковской области 31 августа
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 31 августа. Возможны кратковременные дожди днём, а ночью местами грозы. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью пять-девять метров в секунду. Днём ветер может быть сильным, а при грозах – порывистым. Возможны сильные порывы со скоростью 15-17 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области ночью составит от +15 до +20 градусов, днём – от +24 до +29 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
30 августа 2023
Игорь Иванов: Любые попытки вероломных нападений разобьются о нашу готовность ответить на эти вызовы
30 августа 2023
Круглый стол «Недвижимость в Псковской области: тренды и прогнозы» проходит в медиацентре ПАИ