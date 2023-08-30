О готовности Пскова к отопительному сезону рассказал Борис Елкин

12:58, 30 августа 2023, ПАИ

О готовности Пскова к отопительному сезону рассказал глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«В Пскове готовы к приему тепла все школы и детские сады. Около 93% составляет готовность учреждений здравоохранения. Высокие показатели - 82-86% - у учреждений культуры и спорта. Количество жилых домов, готовых к подаче тепла, составляет свыше 80%», - сообщил глава Пскова.

По его словам, идёт работа и с управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК. «Точечно решаем проблемы по мере поступления», - заключил Борис Елкин.