Круглый стол «Недвижимость в Псковской области: тренды и прогнозы» проходит в медиацентре ПАИ
Круглый стол «Недвижимость в Псковской области: тренды и прогнозы» в рамках еженедельного бизнес-проекта проходит в медиацентре ПАИ.
Темы для обсуждения:
1. Федеральные эксперты прогнозируют осенью высокий спрос на новые квартиры и снижение цен и спроса на «вторичку». Псковская область – в общем контексте?
2. Стоит ли покупать квартиру для перепродажи, сдачи в аренду или инвестиции?
3. Рынок загородной недвижимости: всё ещё дорого или уже альтернатива городской квартире?
4. Меняется ли портрет покупателя жилой недвижимости: влияние внешних факторов.
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30 августа 2023
Круглый стол «Недвижимость в Псковской области: тренды и прогнозы» проходит в медиацентре ПАИ