Круглый стол «Недвижимость в Псковской области: тренды и прогнозы» проходит в медиацентре ПАИ

15:05, 30 августа 2023, ПАИ

Круглый стол «Недвижимость в Псковской области: тренды и прогнозы» в рамках еженедельного бизнес-проекта проходит в медиацентре ПАИ.

Темы для обсуждения:

1. Федеральные эксперты прогнозируют осенью высокий спрос на новые квартиры и снижение цен и спроса на «вторичку». Псковская область – в общем контексте?

2. Стоит ли покупать квартиру для перепродажи, сдачи в аренду или инвестиции?

3. Рынок загородной недвижимости: всё ещё дорого или уже альтернатива городской квартире?

4. Меняется ли портрет покупателя жилой недвижимости: влияние внешних факторов.