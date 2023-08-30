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Общество

Около 12 тысяч заявок подают на конкурс Президентского фонда культурных инициатив

На грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив поступает порядка 10-12 тысяч заявок. Об этом сообщил генеральный директор фонда Роман Карманов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Мы сейчас видим на каждый конкурс порядка 10-12 тысяч заявок. Уже спустя два года и десять грантовых волн, я могу сказать, что всё получается», – отметил гость студии и добавил, что самое главное в работе команды – это доверие к фонду.

«С учётом того, что это наша команда, которая собралась и возникла с самого нуля, я ощущаю себя с ними как одна семья. Мы работаем эти два года, и никаких мыслей о том, что не надо было делать этот шаг – не было и нет», – резюмировал Роман Карманов.

Ранее Роман Карманов рассказал, как стал гендиректором Президентского фонда культурных инициатив.

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