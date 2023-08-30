20 млрд рублей выделил Президентский фонд культурных инициатив за два года
20 миллиардов рублей выделил Президентский фонд культурных инициатив на поддержку творческих команд за два года. Об этом сообщил генеральный директор фонда Роман Карманов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
«С момента основания фонда прошло два года. В наших цифрах это 20 миллиардов рублей, которые мы отдали творческим командам. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей узнавало о фонде», – отметил гость студии.
Кроме того, Роман Карманов рассказал, что в рамках фонда работает креативно-образовательный центр. «Мы также заинтересованы в том, чтобы было больше качественных проектов. Чем чаще люди участвуют, тем больше они растут над собой», – подчеркнул он и добавил, что участников обучают социокультурному проектированию, а также проектному мышлению.
Так, креативный центр проводит эфиры, мастер-классы, различные программы и подкасты. «Я тоже работаю как ведущий, в том числе своей программы», – добавил гендиректор Президентского фонда культурных инициатив.
«Я уверен, что для того, чтобы научиться, необязательно проходить трёх-четырёхмесячные курсы. Поэтому я пытаюсь максимально укорачивать этот путь для людей, которые к нам заявляются. Прослушав серию подкастов, всё будет понятно. Подкаст – три – восемь минут максимум», – разъяснил он и добавил, что если не получается воспринимать информацию на слух, то есть видеоверсии.
Ранее сообщалось, что около 12 тысяч заявок подают на конкурс Президентского фонда культурных инициатив.
Онкологию щитовидной железы помогла выявить диспансеризация у 57-летней жительницы Псковской области