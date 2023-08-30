20 млрд рублей выделил Президентский фонд культурных инициатив за два года

18:05, 30 августа 2023, ПАИ

20 миллиардов рублей выделил Президентский фонд культурных инициатив на поддержку творческих команд за два года. Об этом сообщил генеральный директор фонда Роман Карманов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«С момента основания фонда прошло два года. В наших цифрах это 20 миллиардов рублей, которые мы отдали творческим командам. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей узнавало о фонде», – отметил гость студии.

Кроме того, Роман Карманов рассказал, что в рамках фонда работает креативно-образовательный центр. «Мы также заинтересованы в том, чтобы было больше качественных проектов. Чем чаще люди участвуют, тем больше они растут над собой», – подчеркнул он и добавил, что участников обучают социокультурному проектированию, а также проектному мышлению.

Так, креативный центр проводит эфиры, мастер-классы, различные программы и подкасты. «Я тоже работаю как ведущий, в том числе своей программы», – добавил гендиректор Президентского фонда культурных инициатив.

«Я уверен, что для того, чтобы научиться, необязательно проходить трёх-четырёхмесячные курсы. Поэтому я пытаюсь максимально укорачивать этот путь для людей, которые к нам заявляются. Прослушав серию подкастов, всё будет понятно. Подкаст – три – восемь минут максимум», – разъяснил он и добавил, что если не получается воспринимать информацию на слух, то есть видеоверсии.

Ранее сообщалось, что около 12 тысяч заявок подают на конкурс Президентского фонда культурных инициатив.