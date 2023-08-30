Стало известно, кем россияне мечтали быть в школьные годы

16:01, 30 августа 2023, ПАИ

Социологическое агентство «Вебер» к 1 сентября проанализировало результаты онлайн-социологии, посвящённой теме школы. Это первое исследование нового социологического агентства.

По результатам исследований, агентство «Вебер» сообщило, что мечта стать учителем и воспитателем была у 14 % россиян. Среди них каждый пятый (21 %) воплотил мечту в реальность и стал педагогом. Врачами планировали стать 10 %, 8 % ими стали. «Родину защищать» хотели 5 %, а о профессии лётчика, космонавта и полицейского мечтали по 2 % респондентов. 3 % просто желали стать «востребованными специалистами» и «счастливыми людьми».

Некоторые подробно прокомментировали свои школьные мечты о профессии и дали интересные ответы. Например, кто-то в юности мечтал стать «гражданином СССР» или «просто побыстрее свалить из школы». Один респондент рассказал, что мечтал стать «работником офиса». Без воспоминаний о резких карьерных поворотах тоже не обошлось. Надеявшаяся на путь инженера женщина стала учителем истории, а мужчина, который мечтал о карьере музыканта, им и стал, но «жизнь посвятил другому» – чему, не уточнил.

Отметим, что социологическое агентство «Вебер» – это проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов. Оно сочетает классический подход с цифровыми технологиями, а в приоритет ставит людей – с их уникальными взглядами и противоречиями.