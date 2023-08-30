Губернатор Псковской области провёл совещание с главами районов и городских округов

16:07, 30 августа 2023, ПАИ

Приоритетные задачи перед органами местного самоуправления губернатор Псковской области Михаил Ведерников поставил на совещании с главами муниципальных образований и городских округов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Губернатор начал с промежуточных итогов рабочих выездов в районы, поблагодарив муниципальные команды за работу на высоком профессиональном уровне. «В подавляющем большинстве случаев вы успешно объединили вокруг себя инициативных, неравнодушных, деятельных и результативных людей – я говорю не только про муниципальных служащих, а про всю муниципальную команду в широком смысле этого слова», – подчеркнул Михаил Ведерников. В качестве основных замечаний он озвучил необходимость внимательнее следить за реализацией нацпроектов, активнее работать с госпрограммами, а также шире использовать возможности ТОС и инициативного бюджетирования.

Также он обратил внимание на необходимость системной и качественной работы на опережение по линии нацпроектов и госпрограмм. Речь, прежде всего, идёт о долгосрочном планировании, своевременной подготовке заявок, качественной разработке проектно-сметной документации. В этой части правительство региона, заметил губернатор, готово оказывать необходимую помощь. Так, например, подготовлена памятка по участию в нацпроектах и госпрограммах, будут проведены необходимые семинары.

«Несмотря на все сложности, на региональном уровне мы продолжаем находить возможности для развития», – обратил внимание Михаил Ведерников. Глава региона напомнил о поэтапной работе по обновлению пассажирского автобусного парка, которая позволила за три года привлечь на эти цели почти 2 млрд рублей. Только в этом году на приобретение нового общественного транспорта будет направлено 570 млн рублей. Кроме того, на 300 млн рублей до конца года будет приобретена новая дорожная техника. Ещё один эффективный инструмент развития территорий – ТОСы. Со следующего года бюджет конкурса планируется увеличить в два раза – до 110 млн рублей, что позволит реализовать более 260 проектов.

Отдельно Михаил Ведерников остановился на выполнении поручений президента.

Губернатор поблагодарил руководителей большинства муниципалитетов за результативную работу по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости. 14 муниципалитетов перевыполнили утверждённый план более чем на 100 %. Так, Локнянский район исполнил план на 267 %, Палкинский – на 224 %. Михаил Ведерников в очередной раз напомнил, что выявленные правообладатели недвижимости являются, в первую очередь, налогоплательщиками, пополняющими местный бюджет.

Руководитель региона призвал глав муниципалитетов подключиться и к организации на местах диспансеризации. Необходимость наращивания динамики подробного обследования населения – одна из рекомендаций региону со стороны экспертной группы Минздрава. «Медицинские организации имеют все возможности для своевременной и качественной диспансеризации. Поэтому наша с вами задача – сориентировать и мотивировать людей воспользоваться этой возможностью», – подчеркнул он.

«Муниципалитеты динамично развиваются. Я думаю, что и вы слышите от людей слова благодарности – это самая высокая оценка нашей работы. Но необходимо держать темп, и тогда мы добьёмся всех поставленных целей и задач», – заключил Михаил Ведерников.

К участникам совещания обратился и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, который поблагодарил глав за активную работу. «Мы с каждым годом всё больше и больше учимся пользоваться преимуществами именно командной работы. Посещая районы, видна ваша активная вовлечённость в реализацию различных проектов. Понятно, что лучше получается там, где умело применяют все предоставленные механизмы. Работу надо всегда совершенствовать, и это приведёт к лучшему результату», – заметил спикер и обратил внимание на необходимость учиться друг у друга, грамотно и внимательно определять приоритеты, более тщательно планировать работу.