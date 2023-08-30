Обучающий семинар для представителей НКО провели в Псковской области

00:48, 31 августа 2023, ПАИ

Как правильно оформить проект, чтобы получить финансовую поддержку на его реализацию – обучающий семинар для представителей некоммерческих организаций (НКО) провёл генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Об этом сообщает «Первый Псковский».

В этом году объём грантовой поддержки Президентского фонда культурных инициатив в 2,5 раза и составит порядка 10 млрд рублей. Это значит, что можно выстраивать длительные проекты, планируя их развитие.

«У нас сейчас в работе несколько проектов. Основной – это «Александр Невский», основатель города Порхова. В рамках проекта мы хотим выпустить книгу, сделать комикс и мультфильм. Ещё один проект – это «Музей Ганзы», который единственный в России в Порхове действует. Он является частью нашей организации. Тоже планируем развивать, делать театрализованные постановки для того, чтобы эту тему тоже людям рассказывать», – поделился директор АНО «Центр развития туристической и музейно-выставочной деятельности Псковской области «Александр Невский» Даниил Григорьев.

«Некое музыкальное пространство, где могут собираться люди разных возрастов. Те, которые когда-то учились музыке, но не пошли по этой линии, но хочет всё равно реализовать себя в музыке», – рассказал музыкальный продюсер Константин Вересов.

«На данный момент у нас в подготовке два гранта. Один из них подаётся по известнейшей нашей фольклористке Ольге Федосеевне Сергеевой из Усвятского района. А второй грант посвящён нашему известному сказочнику Василию Петровичу Буйко», – поделился заместитель директора Псковского областного центра народного творчества Александр Бойчук.

В рамках семинара представители НКО смогли задать вопросы по подготовке и участию в конкурсе. Но самое главное – узнать, как подготовить и оформить проект и повысить его шансы на получение гранта.

Напомним, Президентский фонд культурных инициатив в пилотном режиме запускает в регионах страны проектные офисы для работы с местными командами при подготовке документов на грантовые конкурсы. Планируется, что такой появится и в Псковской области.