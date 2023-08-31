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Общество

День блога отмечают 31 августа

Идея праздновать День блога 31 августа появилась в 2005 году, когда активные пользователи LiveJournal усмотрели в слове blog цифры – 3108. Поэтому и датой праздника установили 31 августа (31.08), сообщает calend.ru.

Инициаторы Дня блога призывают посвятить его знакомству с товарищами из разных стран и с разными интересами. Для этого предлагается написать короткие рецензии о пяти разных блогах и 31 августа опубликовать эти записи у себя со ссылками на авторские страницы. Считается, что лучше всего в этот день писать о блогах, которые расходятся со сферой обычных интересов автора, его точкой зрения и жизненной позицией, чтобы и сам пользователь, и посетители его страницы открыли для себя что-то новое.

На сегодняшний день блогосфера – и российская, и общемировая – это самая быстрорастущая часть интернета, которая в последнее время демонстрирует практически троекратное увеличение за год.

В мире на начало 2022 года насчитывалось 7,9 млрд человек и около 1,5 млрд блогов в интернете. Каждый месяц публикуется более 850 миллионов новых постов в блогах, то есть 10 миллиардов постов в год.

Согласно статистическим данным, больше всего блогеров находится в США – почти треть от общего количества представителей данной «профессии» во всём мире. По гендерному признаку практически поровну женщин и мужчин блогеров, с небольшим перевесом в сторону прекрасного пола. Больше половины блогеров – это люди в возрасте от 21 до 35 лет. А молодые люди до 20 лет составляют 20,2 % от общего числа блогеров в мире.

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