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Общество

Названа средняя цена букета к первому сентября

На букет цветов к 1 сентября в этом году родители тратят в среднем 2 340 рублей, средний чек выше прошлогоднего на 14 %, подсчитали в компании «Платформа ОФД». При покупке букета онлайн средний чек чуть выше и составляет 2 910 рублей, что на 18 % выше уровня прошлого года, сообщает газета «Известия».

Спрос на цветы за последние две недели августа вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на четверть по сравнению с первой половиной августа, сообщили «Известиям» в пресс-службе маркетплейса Ozon. Чаще всего люди покупают розы, хризантемы и герберы.

«В этом году растёт интерес к композициям из сезонных цветов: гортензий, ромашек, подсолнухов, тюльпанов, ранункулюсов, георгинов, а также к кустовым розам», – рассказали флористы.

Самыми стойкими цветами эксперты назвали альстромерии, диантусы, эустомы, орхидеи, фрезии, хризантемы и лилии.

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