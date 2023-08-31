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Общество

В России впервые купили страховку за цифровые рубли

Банки – участники пилота и торгово-сервисные предприятия провели первые реальные операции с новой формой нацвалюты. Тестировать подобные платежи начали и в сфере страхования – в России впервые купили полис за цифровые рубли. Об этом пишет газета «Известия».

С помощью цифровых денег в московском офисе «Ингосстраха» расплатились за покрытие для путешественников и от несчастных случаев, рассказали в компании. Там добавили: среди других операций в организации также опробовали переводы между физлицами, сделки с отложенной датой исполнения и возврат товара с зачислением новой формы нацвалюты покупателю.

Оплата цифровыми рублями происходит следующим образом: клиент выбирает необходимый продукт, получает сгенерированный QR-код, через своё банковское приложение загружает код и проводит операцию, пояснили в «Ингосстрах Банке». Всего пилот действует в 11 городах России, цифровые кошельки уже открыли несколько сотен человек, поделились в «Ингосстрахе».

Протестировать продажу покрытия за цифровые рубли также планируют в ВСК. В сентябре там хотят провести оплату полисов страхования квартиры и курса здоровья (программы для комплексного обследования организма).

В ЦБ подтвердили планы протестировать оплату товаров и услуг, в том числе страховок. Расчёты с третьей формой нацвалюты уже опробовали в ПСБ и ВТБ, рассказали их представители.

Популярность третьей формы нацвалюты будет расти постепенно, потому что среди аудитории есть настороженность, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Однако потенциал её использования в онлайн-магазинах высокий.

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