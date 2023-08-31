40 знаков туристской навигации установили в Пскове

11:14, 31 августа 2023, ПАИ

40 навигационных знаков для туристов установили в Пскове. Новые указатели расположились не только в центре города, но и в районах Запсковье и Завеличье. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по туризму.

Указатели направляют туристов как на объекты показа – Псковский кремль, башни Псковской крепости, памятники Княгине Ольге, Савве Ямщикову – храмы ЮНЕСКО, так и на объекты туристской инфраструктуры.

Помимо наименования объекта и расстояния до него на указателях размещены QR-коды, ведущие на сайт Центра туризма и творческих индустрий Пскова, где туристы смогут получить более подробную информацию о выбранном объекте.

Напомним, что на установку более 300 знаков в регионе в текущем году комитет по туризму Псковской области выделил муниципальным образованиям средства в размере 6,9 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Пскове установят знаки на пяти объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО.