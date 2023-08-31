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Общество

Роман Карманов – о грантовом конкурсе: Медийная часть важна на любом уровне

О важности медийной части в грантовых проектах рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Медийная часть очень важна на любом уровне», – подчеркнул гость студии и добавил, что грантополучателям важно помнить, что для освещения их проектов необходимо создать информационные поводы. Так появился сервис «Открытые НКО», который собирает инфоповоды у некоммерческих организаций со всей страны, упаковывают их в пресс-релизы, формируют единую ленту и рассылает по СМИ.

«Медийная составляющая хромает время от времени, поэтому примерно через полгода после того, как фонд открылся, у нас появились медиа-кураторы, которые помогают подсвечивать проекты», – сказал Роман Карманов и пояснил, что медиа-кураторы обеспечивают творческие команды контактами с федеральными, а также местными СМИ.

Кроме того, он отметил, что эксперты Президентского фонда культурных инициатив уделяют большое внимание оценки медийной составляющей проекта: были ли заложены средства на продвижение проекта в СМИ, а также организацию работы медиаменеджера.

Ранее сообщалось, что 20 миллиардов рублей выделил Президентский фонд культурных инициатив за два года.

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